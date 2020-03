Inter, Lukaku : "J'étais proche de la Juventus l'été dernier"

L'ancien Red Devil admet qu'il envisageait de jouer pour une autre équipe de Serie A avant de rejoindre son club actuel.

Romelu Lukaku vit une seconde jeunesse à l' . Arrivé cet été en provenance de , l'attaquant belge a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres d'Antonio Conte en , jouant un rôle prépondérant dans la très belle saison des Nerazzurri, à la lutte pour le titre avec la . Auteur de dix-sept buts en vingt-cinq matches de championnat italien, Romelu Lukaku est heureux dans son nouveau club.

Dans une interview accordée sur la chaîne YouTube d'Ian Wright, Romelu Lukaku a confessé qu'il aurait pu rejoindre la Juventus plutôt que l'Inter : "J'étais proche, très proche de rejoindre la Juventus, mais je pensais toujours à l'Inter et à son entraîneur. Enfant, je regardais Adriano, Ronaldo et Christian Vieri. Évidemment, quand l'Inter Milan est venu - et son entraîneur Antonio Conte qui me voulait aussi à et à la Juventus - je voulais y aller et voir ce que c'était, garder la tête baissée et travailler avec lui".

"J'ai dit à Solskjaer que c'était fini"

L'article continue ci-dessous

L'international belge a connu une dernière saison compliquée sous les couleurs des Red Devils. Entre méforme et blessure, Romelu Lukaku n'a jamais montré son meilleur niveau l'an dernier, bien qu'inscrivant un but décisif en contre le PSG. Pourtant, Romelu Lukaku ne garde aucune rancoeur envers Manchester United, et surtout envers Ole Gunnar Solskjaer qui voulait le retenir l'été dernier avant de comprendre sa décision.

Plus d'équipes

"Une mauvaise année peut arriver à tout le monde et j'ai fini mon passage à Manchester United. Quitter le club ? C'était une situation difficile. J'ai dû prendre une décision d'aller quelque part où je peux apprendre d'autres aspects de mon jeu et travailler avec quelqu'un qui me voulait aussi. Ole Solskjaer voulait que je reste mais je lui ai dit que c'était fini. Je n'avais pas l'énergie. Tout le mérite lui revient parce qu'il a été un homme et il m'a aidé à partir."

"Ils vont dans le bon sens car ils font venir les bons joueurs. Ole Gunnar Solskjaer fait du bon travail et les résultats sont bons. Je ne leur souhaite que le meilleur. En tant que club, ils m'ont donné une plateforme que je n'avais jamais vue de ma vie, donc pour moi d'être irrespectueux envers Manchester United ou tout autre club pour lequel j'ai joué en , je pense que c'est un peu enfantin. Je pense que j'ai passé ce stade de parler aux gens".