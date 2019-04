Inter-Juve 1-1, La Juve concède le nul malgré Ronaldo

L'Inter défiait une Juve déjà championne dans le derby d'Italie ce samedi soir et les deux équipes se sont quittées dos à dos malgré un but de Cr7.

Troisième (61 points), l' possédait, au coup de sifflet initial, cinq points d'avance sur l' (56 points), alors que les Nerazzuri n'avaient pas réussi à s'imposer lors d'un choc important pour la course aux strapontins de la C1 face à la Roma la semaine dernière. Il fallait donc l'emporter ce soir.

Un but précoce pour les Lombards

De quoi motiver les Lombards pour réaliser une entame canon face à des Turinois déjà sacrés. Et suite à un corner obtenu par l'inter à la 7e minute, la défense turinoise se dégage mal. Politano alimente de manière peu orthodoxe Nainggolan et l'ancien romain reprend le cuir sans contrôle et marque au second poteau pour l'ouverture du score.

Quelques instants plus tard, l'Inter menace encore sur corner grâce à Brozovic qui trouve la tête de De Vrij dont la tentative est captée par le portier de la Juve. 1-0, ce sera néanmoins le score au repos. Mais le champion a de la ressource et des atouts à faire valoir lors du second acte.

Cristiano Ronaldo en profitera d'ailleurs pour marquer son 600e but en club. Un chiffre impressionnant pour le buteur lusitanien. À l'heure de jeu, l'ancien joueur du combine avec Pjanic dans le rectangle adverse. Ce dernier lui remet d'une jolie talonnade et Cr7 égalise d'un tir précis au premier poteau. 20ème but de Ronaldo en au passage.

Les supporters lombards se sont bien amusés et n'ont pas hésité à chambrer les Turinois suite à leur élimination en C1 aux mains de l' Amstderdam :

#InterJuve

Quand les supporteurs de l'Inter chambrent la ! pic.twitter.com/GfgKlkuoih — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 avril 2019

De son côté, l'Inter a besoin des trois points et ne se satisfait pas du match nul. À 20 minutes du terme, Szczesny ne tremble pas sur une frappe de Perisic. Dix minutes plus tard, l'ancien gardien des Gunners doit encore intervenir sur une frappe de Mario. Mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Match nul dans le derby d' .