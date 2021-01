Inter-Crotone (6-2) - L'Inter cartonne Crotone et prend la tête

Pour sa première en 2021, l'Inter a notamment pu compter sur un triplé de Lautaro pour mater Crotone et doubler provisoirement Milan.

L'Inter aura eu besoin d'un bon quart d'heure pour rentrer dans la nouvelle année, avant de s'appuyer sur son duo Lautaro-Lukaku pour prendre le meilleur sur Crotone et par la même occasion la première place de la , en attendant le déplacement de Milan à Benevento.

Ce sont pourtant les Calabrais qui entament mieux le match, dans le sillage d'un Junior Messias bien en jambes. Mais c'est finalement Zanellato qui vient punir les largesses de la défense intériste à la suite d'un corner joué à deux (0-1, 12e).

Les Nerazzuri ne vont pourtant pas douter longtemps puisque Romelu Lukaku se met rapidement en action pour envoyer son compère défier et battre le portier adverse pour égaliser (1-1, 20e).

Un but puis deux pour l'Argentin, à la conclusion d'une nouvelle action initiée par le Belge et relayée par l'excellent Barella une dizaine de minutes plus tard et qui force Marrone à marquer contre son camp (2-1, 31e). L'on croit alors les hommes d'Antonio Conte lancés vers la victoire, mais c'est sans compter sur une (nouvelle) erreur d'Arturo Vidal, qui concède bêtement un penalty, validé après l'intervention de la VAR. De quoi permettre à Golemic de remettre les deux équipes à hauteur (2-2, 36e).

Malgré un dernier face à face cette fois manqué par Lautaro, cette belle première période se termine sur ce score de parité entre un concurrent pour le titre surpris à deux reprises et un candidat au maintien qui joue crânement sa chance à Giuseppe Meazza.

L'Inter va finalement prendre l'ascendant au retour des vestiaires, malgré une tentative d'une ancienne connaissance de la , Emmanuel Rivière. Lautaro Martínez, encore lui, est parfaitement servi sur la gauche de la surface pour redonner l'avantage aux siens (3-2, 57e).

Sur un long ballon de Bastoni, Lukaku joue de sa puissance pour marquer à son tour (4-2, 64e) et mettre fin au suspens, avant de sortir suite à une légère allerte musculaire. En feu, Lautaro s'offre finalement un triplé en renard, en suivant bien un ballon repoussé par Cordaz sur une frappe de Perisic pour marquer de la tête de près (5-2, 78e).

Un match qui tourne à la démonstration avec le cinquième but de la saison de Hakimi (6-2, 87e). Les hommes d'Antonio Conte sont provisoirement leaders de .