Inter, Chivu : « Pas d'inquiétude, le derby n'a rien changé »

L'Inter doit réagir pour repousser la tentative de remontée du Milan et se rapprocher du titre de champion. C'est ce qu'a déclaré Cristian Chivu, l'entraîneur des Nerazzurri, avant le match contre l'Atalanta, au micro de DAZN. Voici ses propos :

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« Nous devons revenir à ce que nous avons toujours fait cette saison : imposer un rythme et assurer la continuité. Il faut tirer les leçons de nos erreurs et aller de l'avant avec confiance. Le retour de Thuram est important, il a surmonté sa fièvre et s'est bien entraîné. Nous sommes ravis de le retrouver parmi nous, c'est important pour nous. »





« Si je suis inquiet ? Mon inquiétude ne vient pas d’un match perdu, mais réside dans la construction du groupe, dans notre parcours. Nous avons toujours dit que nous voulions être compétitifs jusqu’au bout et rien n’a changé, nous avons la même détermination. »