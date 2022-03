Blaise Matuidi a été l'un des nombreux Juventini surpris par la nouvelle selon laquelle le contrat de Paulo Dybala ne sera pas prolongé. "Je ne pense pas du tout que ce sera facile de le remplacer", a déclaré l'ancien milieu de terrain bianconeri à la Gazzetta dello Sport. "Il a fait des choses fantastiques au cours des années, les fans l'adorent et ils ne l'oublieront jamais. Mais je suis sûr qu'il trouvera un club qui lui permettra de s'améliorer et de bien faire".

Nlaise Matuidi avait certainement raison quand il a dit qu'il sera difficile pour la Juventus de remplacer un joueur qui a marqué 113 buts dans toutes les compétitions pour le club. Cependant, comme Maurizio Arrivabene l'a souligné assez brutalement, Dybala n'était plus "central" dans leur projet sportif après l'arrivée en janvier de Dusan Vlahovic, ce qui signifie que conserver les services d'un joueur de 28 ans sujet aux blessures sur un contrat de plusieurs millions d'euros n'avait aucun sens financier.

Ce qui est peut-être encore plus décevant pour Dybala, c'est qu'il ne trouvera peut-être pas un club parfaitement adapté à ses compétences comme le croit Matuidi. Certes, l'international argentin ne manquera pas de prétendants, étant donné qu'il sera disponible contre aucune indemnité cet été, mais il pourrait ne pas avoir autant d'options attrayantes qu'il le souhaiterait. Comme le souligne GOAL ci-dessous, très peu d'équipes de haut niveau ont actuellement la place ou les ressources pour ajouter Dybala à leur effectif, même si les choses pourraient changer en fin de saison...

Atlético Madrid

Diego Simeone suit la carrière de Dybala "depuis qu'il est jeune" et a observé avec intérêt son compatriote qui a commencé à se faire un nom à Palerme avant de devenir une star de la Juventus. Cependant, l'entraîneur de l'Atlético s'en est pris aux médias en 2018 lorsqu'une rencontre fortuite dans un restaurant madrilène a été présentée comme une tentative subreptice d'attirer l'attaquant à l'Atlético.

Étant donné que nous sommes au milieu d'une pause internationale, on ne sait pas encore ce que Diego Simeone pense des dernières rumeurs liant Paulo Dybala à un transfert du côté du Wanda Metropolitano, mais on peut être sûr qu'il en parlera lors de sa conférence de presse avant le choc de Liga de samedi contre Alaves.

Tout ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que malgré l'admiration évidente de Diego Simeone pour son compatriote argentin, il semble encore peu probable que Dybala finisse à l'Atléti. Alors que le départ de Luis Suarez est attendu cet été, créant ainsi le besoin de recruter un numéro 9 orthodoxe, les Rojiblancos sont actuellement bien pourvus en termes de meneurs de jeu et d'attaquants de soutien.

À moins que l'un des Angel Correa, Joao Felix, Matheus Cunha ou Antoine Griezmann ne parte également cet été, Diego Simeone ne pourrait tout simplement pas justifier la signature de Paulo Dybala.

Manchester United

Il était inévitable que dès que le départ imminent de Dybala de la Juventus a été confirmé, il serait lié à Manchester United. Après tout, il a été désespérément proche de rejoindre Old Trafford en 2019 dans le cadre d'un accord qui aurait vu Romelu Lukaku rejoindre la Juventus, avant qu'il n'aille finalement à l'Inter Milan.

À l'époque, la perspective de quitter la Juventus avait réduit Paulo Dybala aux larmes. Mais maintenant, l'idée de finir à Manchester United pourrait provoquer la même tristesse ! Toutefois, il serait surprenant que Manchester United soit toujours intéressé par Dybala. Il ne résoudrait certainement aucune de leurs positions problématiques.

Getty

Certes, Manchester United a besoin de renforcer son attaque cet été, mais avec le départ d'Edinson Cavani et l'avenir incertain de Cristiano Ronaldo, ils se concentrent sur la signature d'un avant-centre prolifique, tandis qu'ils cherchent désespérément à remplacer Paul Pogba, dont le contrat est arrivé à terme, ce qui est une proposition coûteuse.

Paulo Dybala n'est donc pas du tout à la hauteur. Manchester United est peut-être devenu synonyme d'achats bizarres, et les choses pourraient changer lorsque l'identité du nouveau manager permanent sera révélée, mais ce mouvement particulier n'a aucun sens pour le moment.

Paris Saint-Germain

Le PSG est pressenti pour recruter tous les joueurs de haut niveau sur le marché, il n'est donc pas surprenant de voir le leader de la Ligue 1 associé au nom de Paulo Dybala. Le directeur sportif Leonardo aime certainement faire du shopping en Serie A, tandis que les Parisiens ont récupéré plusieurs agents libre l'été dernier.

Cependant, "la plus grande fenêtre de transfert de l'histoire du football" s'est avérée jusqu'à présent un désastre absolu pour le PSG, qui est dans le désarroi le plus total après sa dernière élimination dès les huitièmes de finales de la Ligue des champions.

Getty

En effet, si les exigences salariales de Paulo Dybala ne poseraient aucun problème au club de la capitale - qui pourrait également avoir un grand vide à combler en attaque cet été, Kylian Mbappé étant sur le point de rejoindre le Real Madrid - il est impossible de prévoir les plans du PSG à l'heure actuelle.

Nous ne savons même pas qui sera l'entraîneur la saison prochaine, tandis que l'avenir de l'ensemble du projet financé par les Qataris au Parc des Princes est entouré d'incertitudes. En l'état actuel des choses, Paulo Dybala ne figure pas en bonne place sur la liste des priorités du PSG.

FC Barcelone

Selon l'ancien agent de Dybala, le FC Barcelone s'est d'abord renseigné sur la signature de l'attaquant dès 2016. Dybala lui-même a admis peu de temps après qu'il voulait jouer aux côtés de Lionel Messi, mais qu'il pouvait réaliser ce "rêve" avec l'Argentine. Ce qui est devenu clair par la suite, cependant, c'est que les deux hommes étaient incompatibles.

Dybala a même admis qu'il lui était difficile d'exceller dans la même équipe que Messi, ce qui a provoqué une véritable tempête médiatique à l'époque, et a finalement donné lieu à des excuses. Alors, avec le départ de Messi du Camp Nou, peut-être Dybala pourrait-il arriver tardivement ? Le FC Barcelone adore les transferts gratuits de nos jours, après avoir été décimé financièrement par les dépenses inconsidérées de l'administration précédente.

Getty

Il reste également à savoir si Ousmane Dembele quittera le club à l'expiration de son contrat cet été, et il n'a pas encore été confirmé si le prêt d'Adama Traore sera transformé en transfert permanent, il pourrait donc y avoir des vides à combler en attaque.

Cependant, le FC Barcelone a repris son envol sous la direction de Xavi, grâce à des recrutements judicieux et à pléthore de jeunes joueurs prometteurs, et la question doit être posée : Dybala est-il vraiment adapté à la formation 4-3-3 préférée de l'entraîneur ? En effet, un parieur serait probablement plus enclin à parier sur le retour de Messi au Camp Nou cet été que sur l'arrivée de Dybala en provenance de la Juve.

AC Milan

Paolo Maldini et ses coéquipiers ont fait un travail remarquable en réduisant la masse salariale à San Siro au cours des deux dernières années, tout en transformant les Rossoneri en favoris pour le Scudetto cette saison grâce à une série de recrutements astucieux. Paulo Dybala pourrait-il être le prochain changement important ? Cela semble peu probable pour le moment, mais ce n'est pas hors de portée.

Avec Brahim Diaz qui ne brille encore que sporadiquement, Milan serait évidemment intéressé par l'acquisition d'un numéro 10 de premier ordre sans avoir à débourser une fotrune. Les exigences salariales pourraient bien s'avérer prohibitives pour des employeurs aussi prudents. Cependant, si le contrat de Zlatan Ibrahimovic n'est pas renouvelé, il y aurait au moins de la place sur la masse salariale pour un joueur de haut niveau...

Tottenham

L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a peut-être quitté la Juventus l'année précédant l'arrivée de Dybala en provenance de Palerme, mais le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, était toujours à Turin, travaillant aux côtés de Beppe Marotta, lorsque les Bianconeri ont acquis l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Serie A.

Ce lien, associé à la tentative susmentionnée de signer Dybala en 2019, explique pourquoi un transfert vers le nord de Londres est maintenant évoqué. Encore une fois, cependant, il y a beaucoup de variables ici. Conte restera-t-il au-delà de l'été si ses principales cibles de transfert ne sont pas acquises ? Et voudrait-il un attaquant de soutien comme Dybala alors qu'il dispose déjà d'un joueur de classe comme Son Heung-min aux côtés de Harry Kane en attaque ?

Et qu'en est-il de l'Anglais ? Partira-t-il à l'issue d'une nouvelle saison sans trophée pour aller chercher un succès tangible ailleurs ? De plus, Dybala, à 28 ans, souhaiterait-il vraiment rejoindre un club qui a peu de chances de jouer la Ligue des champions la saison prochaine ? Tant de questions, mais si peu de certitudes pour le moment.

Inter

C'est le transfert que les fans de la Juventus craignent le plus et, de leur point de vue, celui qui est le plus logique. Paulo Dybala voulait rester à Turin. Il n'est pas seulement contrarié par son départ, mais aussi par la façon dont il a été géré. Partir chez les rivaux les plus détestés de la Juve serait donc le moyen idéal de faire un doigt d'honneur à ceux qui l'ont rejeté de manière aussi froide et abrupte.

Cependant, l'arrivée de Dybala à l'Inter serait bien plus qu'une trahison ou une vengeance. C'est probablement le mouvement le plus logique pour un joueur installé en Italie. N'oubliez pas que Marotta est désormais le directeur général de l'Inter et qu'il n'est pas seulement un maestro du marché réputé pour ses fantastiques transferts gratuits ; c'est aussi l'homme qui a fait signer Dybala à la Juve.

Du point de vue de l'effectif, l'objectif premier des Nerazzurri est de signer un jeune attaquant cet été, Edin Dzeko ayant eu 36 ans au début du mois et montrant désormais son âge, mais il convient de noter qu'Alexis Sanchez est prêt à quitter San Siro cet été, créant ainsi un espace sur la masse salariale de l'Inter Milan pour un deuxième attaquant.

Il faut également savoir que l'Inter pourrait même écouter les offres pour son atout le plus précieux, Lautaro Martinez, cet été, étant donné sa prodigalité et l'opportunité que sa vente représenterait pour remanier complètement l'attaque. Offrir un contrat lucratif à Dybala représenterait évidemment un risque en raison de ses problèmes de blessures, mais Marotta pourrait être prêt à le prendre, étant donné qu'il n'y aurait pas d'indemnité de transfert à payer.