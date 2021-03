Inter - Atalanta (1-0), l’Inter tient son rang

L’équipe d’Antonio Conte a fait honneur à son statut en remportant son match au sommet contre l’Atalanta (1-0).

L’Inter est leader du championnat italien et il en a l’allure. Ce lundi, la formation lombarde est sortie victorieuse du duel du haut de tableau qui l’opposait à l’Atalanta Bergame. Les Intéristes ont souffert, mais ils se sont montrés plus efficaces dans les deux surfaces et c’est ce qui leur a permis d’assurer les trois points mis en jeu.

Un Inter ultra-réaliste

Les Nerazzurri peuvent remercier Milan Skriniar, auteur de l’unique but de la partie. A la 54e minute de jeu, il a fait la différence d’un tir en force au point de pénalty, consécutivement à une partie de billard dans la surface adverse. Il s’agissait de l’unique frappe cadrée de la partie pour les locaux.

Les locaux doivent une fière chandelle à leur arrière slovaque, mais aussi à leur gardien slovène. Samir Handanovic a été l’un des principaux artisans de ce précieux succès glané en effectuant deux énormes arrêts. A la 40e, il a neutralisé une tentative de Duvan Zapata. Et à la 76e, il s’est interposé devant Luis Muriel.

Il s’agissait de deux des nombreuses occasions de l’Atalanta. Une fois n’est pas coutume, l’équipe de Bergame a manqué d’efficacité aux avant-postes. Zapata a même vendangé deux autres tentatives en position favorable (18e et 68e).

Au final, l’Inter est donc sorti vainqueur de cette confrontation, consolidant à l’occasion sa place de leader. En s’imposant même le soir où ils ne sont pas au mieux, les Nerazzurri envoient un sacré message à tous leurs concurrents pour le Scudetto.