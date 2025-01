Inter - AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos probables

Comment regarder le match de la Super Coupe entre l'Inter et l'AC Milan, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Ce soir, le prestigieux Derby della Madonnina entre l'Inter Milan et l'AC Milan s’annonce palpitant, avec en jeu la Supercoupe d’Italie. Alors que l'Inter vise un quatrième sacre consécutif, Milan pourrait égaler le nombre de trophées supercoupes des Nerazzurri en décrochant une huitième victoire.

Ce duel légendaire ne sera que la quatrième finale entre ces deux géants milanais, après la Coppa Italia de 1977 et deux Supercoppas marquantes. La première, en 2011, avait vu les Rossoneri s’imposer 2-1, tandis que l’Inter avait triomphé 3-0 il y a deux ans en Arabie Saoudite. Une nouvelle fois, Riyad sera le théâtre de ce choc historique.

L'Inter en quête de domination totale

Qualifiée en tant que championne de Serie A, l’Inter a impressionné en battant l'Atalanta 2-0 grâce à un doublé de Denzel Dumfries en demi-finale. Avec une série de cinq victoires consécutives en championnat, où elle a inscrit en moyenne plus de trois buts par match, l'équipe de Simone Inzaghi arrive pleine de confiance.

L’entraîneur intériste, déjà quadruple vainqueur de la Supercoppa, pourrait ce soir dépasser Marcello Lippi et Fabio Capello au palmarès historique. L’Inter vise un début d’année en fanfare, rêvant même d’un quadruplé inédit en 2025 avec la Serie A, la Ligue des champions et la Coppa Italia également en ligne de mire.

Milan à la recherche d'un renouveau

De son côté, l’AC Milan espère profiter de l’élan insufflé par son nouvel entraîneur, Sergio Conceição, qui a débuté sur une victoire face à la Juventus en demi-finale. Malgré un premier acte difficile, les Rossoneri ont inversé la tendance grâce à un penalty de Christian Pulisic et un but chanceux en seconde période.

Après avoir chuté à 13 points de l'Inter en championnat, Milan aborde ce derby comme une chance de redorer son blason. Une victoire offrirait un trophée à Conceição dès sa première semaine sur le banc et relancerait les ambitions milanaises pour la suite de la saison. Qui triomphera ce soir ?

Sur quelle chaine suivre le match Inter - AC Milan ?

La rencontre entre l'Inter et l'AC Milan sera diffusée ce lundi à partir de 20h sur la Chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via le site de la Chaine et L'Equipe Live Foot.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Inter - AC Milan

Le match se jouera au Al-Awwal Park lundi, avec un coup d'envoi à 20h, heure française.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe Inter

Le coach Simone Inzaghi sera privé des défenseurs Benjamin Pavard et Francesco Acerbi, mais la plupart de l'équipe est disponible pour cette partie.

Le meilleur buteur de l'Inter Marcus Thuram est un doute majeur pour la finale de la Supercoppa après avoir été remplacé à la mi-temps lors de la victoire en demi-finale contre Atalanta en raison d'une blessure à la cuisse.

Infos de l'équipe AC Milan

Pour l'AC Milan, Ismaël Bennacer a fait sa première titularisation lors du match précédent après une absence de quatre mois pour blessure.

Christian Pulisic est revenu de blessure et a inscrit l'égalisation dans ce match. Cependant, les Rossoneri seront privés de Noah Okafor, Samuel Chukwueze, Alessandro Florenzi, et Ruben Loftus-Cheek en raison de blessures.

