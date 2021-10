Insolite – Zlatan Ibrahimovic inscrit le premier but contre son camp de sa carrière

Contre Bologne, Ibrahimovic a fait trembler deux fois les filets, dont une fois contre son camp. Une première pour le Suédois !

Il n'est jamais trop tard pour une première fois. A quarante ans, Zlatan Ibrahimovic vient en effet d'inscrire le premier but contre son camp de sa carrière.

Ce c.s.c. s'est produit à la 49e minute du match entre Bologne et l'AC Milan. Sur un corner en faveur de Bologne, le géant suédois a dévié malencontreusement le ballon de la tête au fond de ses propres filets.

L'AC Milan menait alors 2-0 (buts de Leão à la 16e et de Calabria à la 35e) et évoluait à 11 contre 10 depuis la 20e minute.

Quelques minutes après le c.s.c. de Zatan Ibrahimovic, Bologne a même égalisé par Barrow (52e). Mais l'équipe de Bologne s'est ensuite retrouvée à neuf après l'expulsion de Soriano (58e).

Avec deux joueurs en plus, Milan ne s'est pas fait prier pour reprendre les commandes du match avec un but de Bennacer (84e) puis de… Zlatan Ibrahimovic, qui se rattrapait de la plus belle des manières avec une frappe du pied droit (90e).

C'est le deuxième but de la saison de l'attaquant suédois en Serie A et il en compte désormais 566 depuis le début de sa carrière en 957 matches. Et il faut désormais lui comptabilisé aussi un c.s.c.