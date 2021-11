Insolite : Un terrain de foot en hommage à Olive et Tom

L'année 2021 marque le quarantième anniversaire de la création d'Olive et Tom (Captain Tsubasa en version originale), célèbre manga de football racontant les aventures d'Olive et Tom qui rêvent de devenir les meilleurs joueurs du monde.

A l'occasion de cet anniversaire, la J. League, le championnat japonais de football, s'est associé à Yoichi Takahashi, le créateur d'Olive et Tom, pour créer un terrain de football en hommage au célèbre manga.

Le terrain est situé à Bangkok, en Thaïlande, afin de promouvoir également l'amitié entre le Japon et la Thaïlande.

La J. League a décidé de réhabiliter ce terrain qui était en mauvais état afin de permettre aux jeunes joueurs de Bangkok de pouvoir jouer au football dans de bonnes conditions.

Sur le terrain, on peut voir les portraits, peints à main, de deux joueurs thaïlandais évoluant en J. League : Chanathip Songkrasin (Hokkaido Consadole Sapporo) et Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos).

Derrière un des buts, une immense fresque murale a été peinte et on peut y voir Olivier Atton (Tsubasa Ohzora en v.o.), Mark Landers (Kojiro Hyuga en v.o.), Thomas Price (Genzo Wakabayashi en v.o.), les footballeurs Chanathip Songkrasin et Theerathon Bunmathan ainsi qu'un troisième joueur thaïlandais évoluant au Japon : Sittichok Paso (FC Ryuku, J. League 2).