Insolite - Leeds, Bielsa explique pourquoi ses joueurs ont "rendu un but" à Aston Villa

Après une ouverture du score controversée, Leeds a volontairement laissé Aston Villa égaliser sur ordre de son coach, un certain Marcelo Bielsa.

On retiendra plusieurs images choc cette saison en Championship, la deuxième division anglaise. Il y a quelques semaine,s c'est l'agression du meneur d' Jack Grealish par un supporter ayant envahi le terrain qui avait défrayé la chronique.

Ce dimanche, dans une rencontre importantissime pour l’accession en entre Leeds et Atson Villa, le mythique coach argentin Marcelo Bielsa a fait parler de lui avec une consigne de fair-play que l'on ne voit pas tous les jours.

Sa formation venait d’ouvrir le score grâce à Mateusz Klich de manière assez litigieuse - un joueur de Villa étant au sol, blessé, et le reste des joueurs réclamant de sortir le cuir hors des limites du pré – et une bagarre a éclaté entre les joueurs, tandis que le banc d’Aston Villa et son entraîneur John Terry vitupéraient contre l'attitude des joueurs de Leeds.

C'est alors que Leeds ne s’est pas opposé à l’égalisation d’Adomah et Bielsa a forcémént été convié à réagir après la rencontre en conférence de presse : "On a simplement rendu le but. Les faits sont ceux que tout le monde a vu, et nous avons appliqué notre interprétation en faisant ce qu’on a fait", a estimé celui que l'on surnomme El Loco.

"Le football anglais est célèbre pour sa sportivité, donc je n’ai pas à commenter ce genre d’agissements. Je pense que la performance d’aujourd’hui, contre la meilleure équipe du moment en Championship, nous rapproche de nos objectifs", a ajouté l'ancie boss de l'OM.