INSOLITE – Andrés Iniesta va jouer contre le FC Barcelone !

L'ancienne gloire du FC Barcelone va affronter son club formateur lors d'un match amical en juin prochain.

Le 6 juin 2023, les supporters du FC Barcelone auront sans doute un pincement au cœur. Ce jour-là, le FC Barcelone disputera à Tokyo un match amical contre le Vissel Kobe, une équipe de la J. League dans laquelle évolue un certain Andrés Iniesta.

Iniesta, star de la J. League

A 38 ans, le champion du monde 2010 n'a pas encore raccroché les crampons. Depuis son arrivée au Japon en 2018, Andrés Iniesta est devenu la star de la J. League et avec son club du Vissel Kobe il a remporté la Coupe de l'Empereur en 2019 puis la Supercoupe du Japon en 2020.

Il a également été nommé dans l'équipe-type de la J. League en 2019 et 2021.

Sur les réseaux sociaux, Andrés Iniesta a fait part de son émotion à l'occasion de retrouver son club de cœur, actuellement entraîné par son ancien coéquipier et ami, Xavi.

Iniesta va retrouver Xavi

Il faut dire qu'Iniesta a joué pendant 16 saisons au Barça, club avec lequel il a tout remporté : la Liga (9 fois), la Copa del Rey (6 fois), la Supercoupe d'Espagne (7 fois), la Ligue des champions (4 fois), la Supercoupe de l'UEFA (3 fois) et la Coupe du monde des clubs (3 fois).

Ce palmarès XXL en fait l'un des plus grands joueurs du FC Barcelone et son duo avec Xavi a fait les beaux jours du club catalan et est entré dans l'histoire du club.

Avec ce match amical, le Barça effectuera son retour au Japon après quatre ans d'absence. La dernière visite du club catalan au pays du soleil levant remonte à la pré-saison 2019-2020. Le Barça y avait déjà affronté le Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. Les Blaugranas s'étaient imposés 2-0 grâce à un doublé de Carles Pérez (59e, 86e).

