Insigne célèbre un but avec le maillot de Maradona

L'attaquant italien a rendu hommage à l'ancienne icône napolitaine en brandissant son maillot après le but inscrit contre la Roma.

Le capitaine de , Lorenzo Insigne, a célébré dimanche un beau coup franc en retirant et en embrassant un maillot de Diego Maradona dans un hommage émotionnel à la légende argentine.

Maradona est décédée mercredi d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, le monde du football lui rendant rapidement hommage.

Après avoir conduit Napoli à deux titres de , ainsi qu'à trois autres trophées, Maradona a obtenu un statut emblématique au Stadio San Paolo avec des discussions où le lieu pourrait même porter son nom. L'équipe italienne a enfilé le maillot n ° 10 en l'honneur de leur légende jeudi lors de leur victoire 2-0 en contre Rijeka et Insigne s'est assuré de célébrer sa frappe dimanche contre la Roma de manière spéciale.

Plus d'équipes

Après que le match ait été interrompu à la 10e minute, où les joueurs se sont arrêtés et ont applaudi en l'honneur de Maradona, Insigne a trouvé la faille à la 30e pour donner l'avantage à son équipe et profiter ensuite au maximum de sa célébration.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Avant le match, le capitaine de Naples a également été photographié en train de placer des fleurs dans une section du San Paolo qui affichait une photo de Maradona.

L'article continue ci-dessous

Les hommages pour Maradona sont venus du monde entier ces derniers jours, mais l'hommage le plus médiatisé a peut-être été rendu par Lionel Messi dimanche après avoir marqué lors de la victoire 4-0 de Barcelone sur Osasuna. Messi, qui était dirigé par Diego Maradona lors du passage de ce dernier à la tête de l'équipe nationale, a célébré son maillot en révélant un maillot des Newell's Old Boys avec le numéro de Maradona dans le dos.

Antoine Griezmann a admis après le match que Messi avait gardé secret le geste qu'il a prévu. "Nous ne savions pas ce que Messi avait préparé pour honorer Maradona", a déclaré Griezmann. "C'était une belle surprise."

S'adressant aux médias sociaux après le décès de Maradona, Messi n'a pas tardé à souligner que la légende argentine ne sera jamais oubliée. "Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas, car Diego est éternel", a déclaré La Pulga sur Instagram. "Je garde tous les bons moments vécus avec lui et je voulais en profiter pour envoyer mes condoléances à toute sa famille et ses amis."