إنrique se moque de la fuite du montant de son salaire

Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a ironisé sur la fuite du montant de son salaire, affirmant qu’il est bien rémunéré, mais estimant que le sujet ne devrait pas faire l’objet d’un débat public.

Le quotidien français « L’Équipe » a indiqué qu’Enrique est l’entraîneur le mieux payé de Ligue 1, avec un million d’euros par mois, devançant largement ses plus proches poursuivants, Paulo Fonseca (350 000 euros avec Lyon) et Habib Beye (230 000 euros avec Marseille).

Interrogé à ce sujet, le technicien espagnol n’a pas nié percevoir un salaire élevé, mais s’est dit surpris que certains pensent que cela puisse avoir un impact sur le vestiaire.

Il a déclaré, lors d’une conférence de presse ce jeudi, sur un ton moqueur : « Vous pensez que les joueurs s’intéressent à mon salaire ? ».

Et d’ajouter : « Je pense que parler de cela n’a pas lieu d’être. Oui, je fais partie des entraîneurs les mieux payés au monde… et c’est une bonne chose pour moi ».

Depuis son arrivée à Paris en 2023, Enrique pourrait prolonger son contrat actuel, qui court jusqu’en 2027, avec à la clé une forte augmentation de salaire, à la hauteur du travail considérable accompli avec l’équipe.

L’ancien sélectionneur de l’Espagne a en effet remporté 10 titres avec le club, dont un sextuplé historique en 2025, ainsi que le premier titre de l’histoire du club en Ligue des champions.

Selon « L’Équipe », son salaire dans son nouveau contrat pourrait atteindre 20 millions d’euros par an, ce qui le placerait parmi les mieux rémunérés au monde, dans un classement dominé par Diego Simeone (29,8 millions d’euros avec l’Atlético de Madrid), Simone Inzaghi (25,1 millions d’euros avec Al-Hilal) et Pep Guardiola (23,8 millions d’euros avec Manchester City).

Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain reprend la compétition demain vendredi face à Toulouse, avant un calendrier chargé comprenant 6 matches en 6 semaines, avec l’ambition de réaliser le doublé championnat–Ligue des champions.

L’équipe recevra également Liverpool mardi, avant le match retour en Angleterre six jours plus tard.