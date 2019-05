Info mercato - Manchester City est le favori pour recruter Bruno Fernandes (Sporting)

Pep Guardiola a ciblé le milieu de terrain offensif du club portugais pour renforcer son entrejeu cet été. United est à l'affût sur ce dissuer.

est en pourparlers avancés sur la signature du milieu de terrain du Sporting CP, Bruno Fernandes, selon nos informations.



Le joueur de 24 ans, a marqué 19 buts et délivré 12 passes décisives cette saison en NOS. Il aimerait bien rejoindre City, après avoir été informé de son temps de jeu conséquent que lui proposerait Pep Guardiola la saison prochaine du côté de l'Etihad Stadium.



L'autre club de Manchester, United, apprécie également beaucoup l'international portugais mais City garde une longueur d'avance après les récents pourparlers entre les officiels du club et l'agent, Jorge Mendes, qui n’est pas son représentant direct. Celui qui gère les intérêts de Cristiano Ronaldo et de José Mourinho, notamment, est appelé à prendre part aux négociations.

Le directeur sportif du Sporting, Hugo Viana, a assisté à au moins l’une des réunions concernant un éventuel transfert de Bruno Fernandes. La formation lisboète réclamerait ainsi 50 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de la . Une somme qui ne serait pas un obstacle conséquent pour les finances des Citizens.