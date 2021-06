INFO GOAL - Varane n’a pas encore pris de décision

En fin de contrat dans un an, Varane n’a pas encore décidé quel sera son futur.

Le renouvellement de Raphaël Varane (28 ans) est un sujet d'intérêt au Real Madrid depuis mi-2020 et il l’est davantage après les adieux de Sergio Ramos. À ce stade, le Français n'a pas pris de décision concernant son avenir. Il n'a pas demandé à partir et il y a des options à la fois pour lui de continuer et pour lui de fermer son chapitre madrilène.

Varane a une fin de contrat au Santiago Bernabéu en 2022, sa position de négociation est donc très favorable. Au Real Madrid, ils pensent que l'intention du joueur n'est pas d'étendre ce lien, mais ils feront tout leur possible pour obtenir un accord avec leur proposition. Les détails n'ont pas encore été établis, mais ce sera jusqu'en 2025 ou 2026 et avec une augmentation de salaire qui récompense la trajectoire et les performances actuelles du footballeur.

Si l'objectif n'est pas atteint, une destination lui sera trouvée pour ne pas le perdre à coût zéro l'été prochain. Le prix souhaité pour cette opération est de 70 millions d'euros, un chiffre qui s'entend disproportionné en raison de la situation contractuelle de la défense et de la crise générée par le coronavirus. Peut-être 40-50 millions est un montant plus logique.

Concentré sur les Bleus avec qui il dispute l’Euro 2020, où il s'est illustré lors du triomphe face à l'Allemagne, le Lillois attend les événements pour agir. Il veut évaluer le projet madrilène et étudier les différentes propositions qui lui viennent, de Manchester United (son budget n'est pas élevé et il aime beaucoup Pau Torres) et Chelsea (sa priorité est de sécuriser Christensen et Rudiger), sans exclure le PSG, un vieil amant.

Ce que Varane choisit ne dépendait pas de Sergio Ramos ni de montants économiques (son salaire plus élevé suit le chemin qu'il emprunte), mais d'aspects sportifs. Quelque chose de similaire s'est produit en 2019, lorsqu'il a sérieusement envisagé de relever un défi dans une autre ligue. Le PSG s’est positionné sur lui et, s'il n'a pas argué avec la même force, United l'a également testé.

Il est finalement resté en ne partant pas après une saison sans titres. Maintenant, il en a 18 et peut devenir le joueur le plus titré de tous les temps au Real Madrid. Le retour de Zidane a eu une influence considérable, qui l'a convaincu de ne pas prendre la porte. Ces semaines, ce pourrait être Ancelotti, avec qui il partage une agence de représentation, qui répéterait cette manœuvre.