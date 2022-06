INFO GOAL - Salis Abdul Samed va s'engager 5 ans à Lens

Le milieu ghanéen va rejoindre le RCL qui se prépare à perdre Cheick Doucouré et Seko Fofana.

Le RC Lens va devoir faire du changement au milieu et comme souvent ses dirigeants ont anticipé les départs très probables de Cheick Doukouré et Seko Fofana. Dans les prochaines heures, les Sangs et or vont annoncer leur première recrue dans ce secteur.





En effet, ils vont enregistrer la signature de Salis Abdul Samed en provenance de Clermont. Auteur d'une saison intéressante en Auvergne, le milieu ghannéen va s'engager pour cinq ans dans le Nord.





Le club auvergnat devrait lui toucher une indemnité de cinq millions d'euros plus des bonus dont les détails n'ont pas filtré. A ce prix-là et compte tenu de ce que pourraient rapporter les départs de Fofana et Doucouré, c'est ce que l'on appelle une belle opération.