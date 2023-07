L'ailier va quitter Lyon dans les prochaines heures pour rejoindre Bournemouth avant d'être prêté à Lorient dans la foulée.

Il faut croire que l’air de la Bretagne plaît à Romain Faivre ! Après une seconde partie de saison, où il a pu y montrer toutes ses qualités (5 buts et 4 passes décisives en 16 matchs), l’ancien Brestois va, selon nos informations, de nouveau revêtir le maillot des Merlus.

Depuis plusieurs semaines, Lorient s’activait pour le faire revenir, à la demande de Régis Le Bris qui en avait fait l’une de ses priorités mais aussi une condition sine qua non afin d’apaiser les tensions entre lui et sa direction. Pour convaincre l’ailier français, le club breton a pu s’appuyer sur son excellente relation avec le technicien mais a aussi sorti l’artillerie lourde sur le plan financier en lui proposant un salaire largement supérieur à celui qu’il touchait à Lyon (autour de 200 000 euros).

Après avoir trouvé un accord avec le joueur. Lorient a ensuite dégainé deux offres. Une première à 8 millions d’euros plus de 3 de bonus. Refusée. Et une seconde à 11 M€ d’euros plus 3 de bonus. Refusée à son tour alors que Lyon demandait 15.

A l'entraînement dès jeudi avec les Merlus

Ces deux premières offres ont alors réveillé plusieurs intérêts. Séville a fait une proposition concrète à l’OL quand Strasbourg, Wolfsburg, Monaco et Nice ont établi des contacts très concrets avec les représentants de Romain Faivre. Voyant que la situation pouvait lui échapper et sur insistance de Régis Le Bris, Lorient a fini par abattre sa carte majeure en passant par l’un de ses actionnaires minoritaires : Bournemouth, club de Premier League.



La formation de l’homme d’affaires américain Bill Foley a fait basculer la situation en quelques heures en offrant au joueur un salaire plus important que celui déjà négocié avec les Bretons et en posant 16 millions d’euros sur la table. Une aubaine pour Lyon dont les finances seront à nouveau évaluées par la DNCG à partir de 15 heures.

Toujours selon nos informations, Romain Faivre va donc s’engager pour 5 ans avec Bournemouth avant d’être prêté dans la foulée à Lorient, où il sera à l’entraînement ce jeudi après avoir effectué la veille sa visite médicale. Mais aussi un petit tour en Angleterre.