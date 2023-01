INFO GOAL - Mercato : Lyon se positionne sur Wilson Isidor

Courtisé par Lorient, Strasbourg, Schalke 04 et Mönchengladbach, l’attaquant formé à Rennes est en discussions avec l’OL.

Entre Lyon, Lorient, Marseille et Nice, la fin de mercato promet d’être agitée. Les deux premiers clubs qui sont actuellement en discussion pour finaliser le prêt sec et payant de Romain Faivre se retrouvent aussi face-à-face dans un autre dossier.

Les Merlus qui devrait, en toute logique, perdre Terem Moffi après avoir très bien vendu Dango Ouattara à Bournemouth, se sont lancés sur la piste menant à Wilson Isidor et espèrent accueillir le joueur sous forme de prêt avec option d’achat.

L'attaquant s'est entretenu avec Laurent Blanc

L’ancien attaquant formé à Rennes et passé par Monaco, dispose aussi d’autres touches en Allemagne où Schalke 04 et Mönchengladbach se sont positionnés. Tout proche de la frontière, Strasbourg apprécie aussi celui qui a été prêté par le passé à Laval et Bastia-Borgo et la saison passée.

Ces dernières heures, un autre club est entré dans la danse. Selon nos informations, l’Olympique lyonnais a fait part de son intérêt pour le joueur auteur de 12 buts en 41 matchs sous le maillot du Lokomotiv Moscou. Ce mercredi après-midi, Wilson Isidor a même pu s’entretenir avec Laurent Blanc et l’échange aurait été positif. Comme Lorient, le club rhodanien espère conclure ce dossier sous forme de prêt avec option d'achat.