L'ex-attaquant de Reims devrait rejoindre l'Atalanta Bergame, qui a trouvé un accord avec Almeria pour une somme qui devrait être supérieure à 20 M€.

Avec 21 matchs de Liga et 7 buts au compteur, El Bilal Touré n’aura pas eu besoin d’une saison complète pour attirer l’attention et faire grimper sa côte. Les observateurs auront évidemment son but victorieux contre le FC Barcelone (1-0, le 26 février) mais également celui inscrit à la dernière journée contre l’Espanyol Barcelone (3-3, le 4 juin), qui a pesé dans le maintien d’Almeria.



Malgré une déchirure à une cuisse qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, alors qu’il était annoncé forfait jusqu’à la fin de saison, est parvenu à se remettre sur pieds et l’ancien attaquant rémois a attiré l’oeil de plusieurs clubs en Angleterre et en Italie.



Outre-manche, Wolverhampton et Everton ont montré leur intérêt pour le joueur mais les Toffes ont formulé une offre concrète pour attirer l’international malien. En Serie A, quatre clubs se sont penchés sur le cas de Touré. Milan, Naples, Salernitana et Bergame. Et seuls les deux derniers ont envoyé une offre à Almeria.



Comme révélé par L’Equipe vendredi, l’avant-centre était proche de rejoindre l’Atalanta. Selon nos informations, les deux clubs sont parvenus à un accord ces dernières heures pour un montant autour des 20 millions d’euros plus des bonus. El Bilal Touré est attendu dans les prochains jours pour signer un contrat de 4 ans plus une année en option.