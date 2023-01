INFO GOAL - Mercato : Alexis Tibidi tout proche de Troyes

L'Estac, qui devrait être actif en cette de marché des transferts, va accueillir un jeune français en provenance de Stuttgart.

Comme souvent ces dernières dans les ultimes jours du mercato, l'Estac devrait se montrer offensif. Alors que le club de l'Aube est en quête d'un renfort sur chaque ligne (défenseur central, milieu relayeur et attaquant de pointe), un jeune espoir français va bientôt rejoindre l'actuel 14e de Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, l'Estac est en effet en négociations avancées avec Stuttgart pour recruter Alexis Tibidi (19 ans) prêté cette saison au SCR Altach en Autriche (16 matchs, 5 buts et 1 passe décisive). Entre les deux clubs, les négociations tournent autour d'un transfert de 3 millions d'euros et sont proches d'aboutir.

De son côté le jeune ailier et international U20 avec l'équipe de France serait déjà d'accord sur un contrat de quatre saisons et demie, soit jusqu'en 2027. Tibidi, qui était aussi courtisé par Anderlecht et le PSV Eindhoven, devrait directement être intégré au groupe professionnel.