INFO GOAL - Mercato : Accord trouvé pour Di Maria à la Juventus

'El Fideo' a accepté la proposition des Bianconeri sur la base d'un contrat d'un an : l'Argentin est prêt à rejoindre la cour d'Allegri.

Les derniers obstacles ont également été franchis : la Juventus a obtenu "oui" définitif d'Angel Di Maria. El Fideo" se prépare donc à devenir un nouveau joueur de la Juventus. L'Argentin, longtemps courtisé, a accepté la proposition mise sur la table par les dirigeants du club italien : il signera un contrat d'un an expirant à l'été 2023.

Un an avant un retour au pays

L'ancien joueur du PSG - club qu'il vient de quitter en fin de contrat - avait en effet exprimé le désir de rester en Europe une saison de plus - celle qui précède la Coupe du monde au Qatar - avant de retourner dans son pays natal, où il passera les dernières années de sa magnifique carrière qui l'a vu évoluer à Benfica, au Real Madrid, à Manchester United et bientôt à la Juventus.

Les parties travaillent à régler les derniers détails admnistratifs avant le feu vert final qui habillera le joueur né en 1988 en bianconero, afin d'embellir un peu plus le secteur offensif à la disposition de Massimiliano Allegri. Après avoir porté les maillots de Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United et PSG, le milieu offensif albiceleste, à 34 ans, se prépare à découvrir l'Italie et la Serie A.

La Juventus l'attend évidemment, elle qui, après avoir conclu l'affaire Pogba, est prête à étoffer son effectif avec un autre joueur de très haut niveau. La Juventus a donc battu la concurrence eu FC Barcelone dans la course à Angel Di Maria.