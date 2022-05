INFO GOAL - Christopher Wooh a choisi la sélection camerounaise

Christopher Wooh sera-t-il à la Coupe du monde ? L’hypothèse est de plus en plus probable. Au sortir d’une première saison accomplie en L1, le jeune défenseur lensois devrait découvrir fin mai, début juin la sélection camerounaise.





Dans l’interview qu’il nous avait accordée la semaine passée, l’ancien nancéien nous confiait sa passion pour les Lions Indomptables, le pays dont sont originaires ses parents et où il s’est déjà rendu. Et avouait avoir célébré assez bruyamment la qualification face à l’Algérie (1-2, le 29 mars).





« Lorsque l’Algérie a marqué j’étais au bord des larmes et quand Toko Ekambi a marqué, laisse tomber… j’ai crié comme un fou. Les voisins sont même venus sonner chez moi parce que je faisais trop de bruit. C’était le feu à la maison. »





En marge de cet entretien, Christopher Wooh nous confiait surtout être en réflexion sur le choix de sa nationalité sportive et que la perspective de disputer le mondial au Qatar devrait accélérer ce processus.





Une rencontre avec Eto’o





« C’est vrai que c’est un point qui va m’amener à pousser ma réflexion plus loin. Il y a une Coupe du monde qui est là. A mon âge, ce serait beau de participer à cette compétition-là. Surtout un an et demi après mes débuts en pro », nous confiait le défenseur.





Depuis notre interview, qui a été réalisée en début de semaine passée, Christopher Wooh a, selon nos informations, fait le choix de représenter le Cameroun plutôt que d’opter pour la France avec laquelle il a pris part à deux rassemblements en jeunes sans jamais avoir de sélection.





En fin de semaine dernière, Samuel Eto’o président de la fédération camerounaise s’est déplacé en France pour s’entretenir avec le défenseur lensois et le convaincre de jouer pour le Cameroun. Rigobert Song, l’ancien capitaine et sélectionneur des Lions Indomptables a aussi pu échanger avec Christopher Wooh.





A 20 ans, le Lensois a donc fait le choix du cœur alors que son nom était en bonne position pour apparaître dans la prochaine liste de l’équipe de France U20, voire des Espoirs. Mais cette fois, il sera surtout dans la prochaine liste dévoilée dans les prochaines heures par