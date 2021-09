[INFO GOAL] Barcelone-Atlético : Les détails de l'opération Griezmann

GOAL est en mesure de révéler les détails du prêt de Griezmann par le Barça à l'Atlético dans les dernières minutes du mercato d'été.

Quelles sont les conditions du prêt d'Antoine Griezmann entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ? Est-ce un prêt payant ? Quel est le salaire de Griezmann à l'Atlético ? Toutes ces questions ont leurs réponses car GOAL a pu consulter le contrat du champion du monde 2018.

L'accord entre le Barça et Griezmann

Quand le Barça lui a indiqué la porte de sortie, Antoine Griezmann a accepté la décision et informé ses dirigeants qu'il ne ferait aucune déclaration fracassante contre eux ni contre le club. En échange, Griezmann a demandé au Barça de ne pas l'empêcher de rejoindre l'Atlético de Madrid, un concurrent direct.

Afin de pouvoir retrouver l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a accepté de baisser son salaire de 40% afin de ne pas faire exploser la masse salariale du club madrilène.

S'il était resté au Barça, il aurait perçu un salaire annuel de 26 millions d'euros bruts, sans compter les primes.

Les modalités du prêt

L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont convenu d'un prêt jusqu'au 30 juin 2022 avec la possibilité de prolonger ce prêt une saison de plus si les deux clubs sont d'accord. A la fin de ces deux années, Griezmann pourra être transféré définitivement à l'Atlético s'il a joué plus de 50% des matches officiels des Colchoneros. Si cette condition est remplie, le club madrilène versera une indemnité de transfert de 40 millions d'euros.

Si Griezmann joue moins de 50% des matches, l'Atlético décidera d'acheter ou non le joueur, mais il n'arrivera pas gratuitement. Si l'Atlético décide de ne pas le racheter, le joueur reviendra à Barcelone pour mettre fin à son contrat.

Les économies réalisées par le Barça

Avec le prêt de Griezmann, le Barça se donne un peu d'air sur le plan financier. Après une perte de 400 millions d'euros la saison dernière, le club catalan devait impérativement faire des économies.

Le Barça n'a donc plus à verser le salaire de Griezmann, pris en charge par l'Atlético et pourrait toucher 40 millions d'euros dans deux ans. C'est un moindre mal quand on sait que le Français a été recruté pour 120 millions d'euros en 2019.

Tout le monde est content

Avec ce prêt, les trois parties sont satisfaites. Griezmann voulait rejouer à l'Atlético de Madrid et c'est désormais chose faite. Le Barça avait besoin d'alléger sa masse salariale et il a atteint son objectif. Quant à l'Atlético, il récupère une star du foot à des conditions très avantageuses.

Traduction et adaptation par Xavier Béal