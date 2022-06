INFO GOAL : Arsenal trouve un accord avec Gabriel Jésus et Manchester City

L'attaquant brésilien sera la deuxième grande recrue des Gunners cet été après Fabio Vieira.

Arsenal a conclu un accord de 55 millions d'euros avec Manchester City pour Gabriel Jesus, et a également trouvé un accord sur les conditions contractuelles avec l'attaquant brésilien, est en mesure de confirmer GOAL.

Les Gunners sont en pourparlers avec Manchester City depuis des semaines au sujet de l'international brésilien, que Mikel Arteta a identifié comme sa cible prioritaire pour renforcer ses options d'attaque cet été. Un accord a été trouvé entre les clubs vendredi avant qu'Arsenal ne s'entende avec le joueur lui-même dimanche soir.

C'est quoi la suite ?

Les deux clubs se sont mis d'accord sur le montant du transfert et Arsenal a rapidement finalisé les conditions personnelles avec le joueur de 25 ans. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que le transfert ne soit annoncé officiellement pour amener le Brésilien à l'Emirates Stadium.

Arsenal cherchera à conclure rapidement les formalités de l'accord pour s'assurer que Gabriel Jésus soit en mesure de voyager avec l'équipe d'Arteta pour une prochaine tournée aux États-Unis. Le club du nord de Londres a déjà signé le milieu de terrain de Porto Fabio Vieria cet été et tente également de faire venir l'ailier de Leeds United Raphinha.

Quel est le bilan de Gabriel Jésus en Premier League ?

L'attaquant brésilien a marqué 58 buts et délivré 29 passes décisives en championnat depuis qu'il a rejoint Manchester City en 2016-17. Arrivé en tant que très jeune joueur du Brésil, il a remporté quatre titres de Premier League à l'Etihad Stadium, ainsi que trois Coupes de la Ligue et une FA Cup, sans jamais être un véritable titulaire indiscutable.

Désormais plus expérimenté et plus âgé, Gabriel Jésus va rejoindre Arsenal dans l'optique de régler les problèmes des Gunners au poste de numéro neuf. Dans un effectif moins concurrentiel, le Brésilien devra assumer un tout autre statut qu'à Manchester City et prouver qu'il a l'étoffe pour être une star d'une équipe de Premier League.