Infantino : "La meilleure Coupe du monde de tous les temps"

Le président de la FIFA a pris la parole, alors que le tournoi touche à sa fin au Qatar, avec une finale France-Argentine à venir.

La Coupe du monde s'achève ce dimanche, avec une finale entre la France et l'Argentine. Le moment choisi par Gianni Infantino pour dresser le bilan du tournoi, déjà qualifié de "meilleure Coupe du monde de tous les temps".

Infantino se félicite du succès du Mondial

"C'était un grand succès. Il reste encore deux matchs et à ce stade, je veux féliciter tout le monde en demandant de rester concentré jusqu'au bout", a lancé le patron de la FIFA en conférence de presse.

"Ça a été une énorme réussite sur tous les aspects, le comportement des supporters, l'ambiance conviciale et joyeuse, le fait que nous ayons réuni ces supporters de tous les pas dans un pays arabe.

"Nous avons vu des matchs très compétitifs, des surprises, des buts extarordinaires. Le fait d'avoir jouer en novembre et décembe pluttôt qu'en fin de saison a eu un impact. Nous avons constaté l'impact sur la qualité des matchs."

Infantino a également avoué qu'il n'était pas encore certain du format du prochain Mondial, à 48 équipes : "Nous allons en discuter pour voir s'il n'était pas convenable d'avoir 12 groupes de 4."

Infantino félicite les sélections africaines

Le patron de la FIFA s'est également exprimé concernant la polémique autour du brassard One Love : "La Fifa est une organisation avec 211 pays membres. Beaucoup de préoccupations ont été émises. Nous devons nous occuper de tous les avis.

"Nous devons des valeurs des droits humains, de tous et de toutes. Tous les supporters venus au stade et ceux qui regardent les milliards de supporters devant la télévision. Tout le monde a ses propres problèmes. Les supporters veulent penser 90 ou 120 minutes sans penser à autre chose qu'au foot. Nous sommes responsables de donner cette émotion. Entre les compétitions, chacun est libre d'exprimer ses avis librement."

Enfin, Infantino a adressé un message de félicitations au Maroc, demi-finaliste, et à l'ensemble des équipes africaines.

"La prestation du Maroc est fantastique. Ils ont joué avec le coeur et un talent indéniable. Le jeune entraîneur a montré comment jouer un football attrayant et efficace. Félicitations aux autres équipes africaines, comme le Sénégal qui a passé la phase de groupes mais est tombé sur une Angleterre extrêmement forte. La Tunisie, le Ghana et le Cameroun étaient aussi en position de se qualifier lors de la dernière journée de poule. On va doubler le nombre d'équipes africaines en 2026, on pourra se réjouir de nouvelles prestations fortes des équipes africaines."