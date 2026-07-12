Infantino annonce une grande surprise concernant la Coupe du monde 2030

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a annoncé une évolution majeure concernant la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal : la Fédération étudiera officiellement un projet d’élargissement à 64 équipes, soit 16 de plus que le format à 48 nations prévu pour l’édition 2026.

« Un tournoi à 64 équipes est une option qui sera sans doute étudiée et débattue au sein des commissions compétentes après la fin de la Coupe du monde en cours », a-t-il déclaré à The Athletic, rappelant que « la Coupe du monde est une compétition pour le monde entier, et pas seulement pour l’Europe et l’Amérique du Sud ».

Il a ajouté : « Chaque pays doit pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde. Le niveau des équipes ne cesse de s’élever partout dans le monde, et si l’on ne donne pas aux petits pays la chance de participer, ils n’auront pas la motivation nécessaire pour continuer à progresser. »

Si l’hypothèse d’un tournoi à 64 équipes circule depuis plusieurs mois au sein de la CONMEBOL, elle était jusqu’ici envisagée pour des éditions ultérieures, non pour 2030.

Les propos d’Infantino constituent donc une surprise, puisqu’il a confirmé que la proposition sera bien soumise à la discussion officielle au sein des commissions de la FIFA à l’issue de la Coupe du monde 2026, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle mise en œuvre dès l’édition suivante si elle est approuvée.

Il a qualifié l’élargissement à 48 équipes de la Coupe du monde 2026 de « succès à 100 % », malgré les critiques adressées au nouveau format, certains estimant qu’il avait fait perdre aux éliminatoires une partie de leur intérêt.

En revanche, le projet des 64 équipes suscite une vive opposition, notamment de la part du président de l’UEFA, Alexander Čeferin, qui a qualifié l’idée de « mauvaise », estimant qu’elle nuirait à la Coupe du monde et aux éliminatoires européennes. Le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, a également rejeté la proposition.

Les partisans de l’élargissement estiment que cela offrirait à davantage de nations la chance de goûter à la plus grande compétition mondiale, tandis que les opposants redoutent une dilution de la valeur des qualifications et un calendrier déjà saturé. La décision finale de la FIFA s’annonce donc comme l’un des principaux enjeux de l’avenir du Mondial 2030.

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