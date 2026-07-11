Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a salué le parcours historique de la sélection égyptienne lors de la Coupe du monde 2026, ponctué de moments aussi exceptionnels que poignants.

Les Pharaons ont franchi pour la première fois le premier tour grâce à un nul contre la Belgique, un autre contre l’Iran et une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande.

L’aventure s’est poursuivie en seizièmes de finale, où les Pharaons ont éliminé l’Australie aux tirs au but, avant de céder face à l’Argentine en huitièmes (2-3). Cette rencontre a donné lieu à une vive polémique sur l’arbitrage, certains accusant le président de la FIFA d’avoir favorisé l’Albiceleste.

Lire aussi… Un psychologue répond : comment Mostafa Shouber a-t-il repoussé le penalty de Messi ?

Pour saluer l’exploit des Pharaons, Infantino a publié plusieurs photos de l’équipe sur son compte officiel Instagram, accompagnant son post du commentaire suivant : « Merci à vous… La Coupe du monde 2026 occupera toujours une place particulière dans l’histoire du football égyptien… Première participation aux phases à élimination directe et première victoire en phase de groupes. »

Il a ajouté : « Votre parcours a été une source d’inspiration pour vos supporters, tant dans votre pays qu’à travers le monde, et les souvenirs que vous avez créés cet été resteront gravés dans la mémoire des amateurs de football égyptiens partout dans le monde. »



