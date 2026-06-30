Indrik : « Je remercie Dieu d'avoir quitté le Real Madrid »

Le jeune prodige brésilien Endrick a volé la vedette lors de la Coupe du monde après avoir été aligné par l'entraîneur Carlo Ancelotti en tant que remplaçant dès le début de la seconde mi-temps, suite à la blessure de Lucas Paquetá. Le joueur du Real Madrid a ainsi vécu une journée très spéciale, sous les feux des projecteurs, alors qu'il n'avait disputé qu'une demi-heure de jeu dans cette compétition avant ce match.

Le quotidien espagnol AS a recueilli ses déclarations émues après la rencontre : «Je suis extrêmement heureux et très reconnaissant envers Dieu, car ces six derniers mois ont été incroyables dans ma vie, six mois qui ont quelque peu changé mon histoire. Cette année-là, je ne jouais pas au Real Madrid et j’ai pu partir. Je remercie Dieu pour cela, et je remercie beaucoup Lyon de m’avoir aidé et de m’avoir ouvert des portes pour que je puisse montrer mes qualités footballistiques et me qualifier pour la Coupe du monde.»

L’attaquant a ensuite confié à la chaîne « TVE » son admiration pour le sélectionneur : « Je le remercie beaucoup, il sait tout et sait ce qu’il faut faire. À la mi-temps, il m’a fait entrer pour aider l’équipe à renverser la vapeur et à l’emporter. »

À seulement 19 ans, il s’impose déjà comme un pilier de la « Canarinha » dans sa quête du titre mondial. Le joueur vit un rêve dont une partie s’est déjà réalisée avec son transfert à Lyon. Entièrement concentré sur la sélection, il attend toutefois avec impatience de retrouver Madrid, comme il l’a confié : «Je suis très heureux, je savoure pleinement ce moment avec le Brésil, mais j’ai hâte de revenir à Madrid.»