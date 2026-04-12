Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LORIENTAFP

Traduit par

Indrik inscrit son 12^e but sous les couleurs de Lyon

Lyon vs Lorient
Lyon
Lorient
Ligue 1
Real Madrid
Endrick
France
Espagne

Le Brésilien Endrick a laissé son empreinte lors de la victoire 2-0 de son club, Lyon, face à Lorient, dimanche soir, lors de la 29e journée du championnat de France.

La première période s’était pourtant conclue sur un score nul et vierge.

Entré en jeu en début de seconde période, le jeune Brésilien a immédiatement changé la donne en délivrant une passe décisive à Roman Yaremchuk, qui a ouvert le score pour Lyon à la 49^e minute.

Sept minutes plus tard, Corentin Tolisso doublait la mise pour Lyon.

Prêté par le Real Madrid, Endrick a écopé d’un carton jaune à la 81^e minute.

Avec 51 points, l’OL pointe à la 5e place, tandis que Lorient stagne à la 9e avec 38 unités.

En 16 matchs sous le maillot lyonnais, l’attaquant brésilien a déjà marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives depuis son arrivée lors du mercato hivernal.

Publicité