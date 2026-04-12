Le Brésilien Endrick a laissé son empreinte lors de la victoire 2-0 de son club, Lyon, face à Lorient, dimanche soir, lors de la 29e journée du championnat de France.

La première période s’était pourtant conclue sur un score nul et vierge.

Entré en jeu en début de seconde période, le jeune Brésilien a immédiatement changé la donne en délivrant une passe décisive à Roman Yaremchuk, qui a ouvert le score pour Lyon à la 49^e minute.

Sept minutes plus tard, Corentin Tolisso doublait la mise pour Lyon.

Prêté par le Real Madrid, Endrick a écopé d’un carton jaune à la 81^e minute.

Avec 51 points, l’OL pointe à la 5e place, tandis que Lorient stagne à la 9e avec 38 unités.

En 16 matchs sous le maillot lyonnais, l’attaquant brésilien a déjà marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives depuis son arrivée lors du mercato hivernal.