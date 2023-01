Indisponibilité connue pour Dembélé, qui va manquer Manchester United !

Sorti sur blessure face à Gérone (1-0), Ousmane Dembélé souffre d’une lésion au muscle antérieur de la cuisse gauche.

Le diagnostic est tombé concernant Ousmane Démbélé, sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu face à Gérone (1-0) en Liga. L’ailier du FC Barcelone souffre d’d’une lésion au muscle antérieur de la cuisse gauche, et manquera les cinq prochaines semaines de compétition selon L’Équipe !

Dembélé manquera l’aller et le retour

Dembouz déclare donc forfait pour la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa, avec le match aller prévu le 16 février et le retour une semaine plus tard. Une blessure qui tombe mal, d’autant plus que le Français n’avait plus mis les pieds à l’infirmerie depuis novembre 2021.

Au grand dam de Xavi, aussi, qui perd «l’un de (ses) joueurs les plus déterminants, celui qui fait le plus de différences», dixit le coach barcelonais, qui devrait donc récupérer son ailier en mars. Et cela en prenant toutes les précautions, car Dembélé souhaite revenir avant.

Dembélé présent pour les Clasico ?

Et pour cause : Barcelone aura trois Clasicos à jouer face au Real Madrid ! Une demi-finale de Coupe du Roi aller (1er ou 2 mars) et retour (4, 5 ou 6 avril), et un choc prévu le 19 mars en Liga. À l’heure actuelle, les Blaugrana comptent cinq points d’avance sur les Merengue.