Indice UEFA : La France en danger

La triple élimination des clubs français jeudi soir place le football hexagonal dans une situation très délicate à l'indice UEFA.

Le football tricolore a vécu un jeudi noir avec les éliminations de Nantes, Monaco et Rennes en barrages de Ligue Europa.

Les Canaris ont été balayés par la Juve d'AngelDi Maria, impitoyable à la Beaujoire. Renversé par le Bayer Leverkusen une semaine après son succès en Allemagne, Monaco a été éliminé aux tirs aux buts, tout comme Rennes, qui pensait pourtant avoir fait le plus dur face au Shakhtar.

Les Pays-Bas et le Portugal menacent

La Ligue 1 ne compte donc plus que deux maigres représentants sur la scène européenne désormais, avec le PSG (battu à l'aller en huitième de Ligue des champions par le Bayern) et Nice, directement qualifié en huitièmes de finale de C4.

Avec exactement 3,03 points d'avance sur les Pays-Bas et 5,61 sur le Portugal, il faudra forcément regarder les résultats de ces derniers dans les semaines qui viennent. Les bonnes nouvelles de jeudi sont donc les sorties de route de l'Ajax, du PSV et de Braga, malgré la qualification du Sporting.

L'Eredivisie est désormais représentée par le Feyenoord (C3) et l'AZ Alkmaar (C4), tandis qu'en plus des Leoes, Benfica et Porto sont encore en lice en Ligue des champions.