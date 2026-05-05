Incompréhension totale : « Pourquoi devraient-ils quitter l’Ajax ? »

Henk Spaan, chroniqueur au Parool, est un grand admirateur des arrières latéraux de l’Ajax, Anton Gaaei et Lucas Rosa.

Dans sa chronique « Spaan donne des notes », il attribue un 8 au Danois, auteur de l’égalisation contre le PSV (2-2).

« Je me demande alors : pourquoi doit-il partir ? Au plus haut niveau, il faut une ou deux spécialités. Chez Gaaei, ce sont son tir et ses centres, soutenus par une mentalité fantastique », écrit Spaan.

Rosa possède, lui aussi, des atouts uniques, analyse Spaan. « Son mental sud-américain. Comparez-le à Tagliafico, qui évoluait dans une meilleure équipe. Rosa est un défenseur tenace capable de se révéler imparable en attaque. Je me demande : pourquoi doit-il partir ? »

Spaan semble ainsi rejoindre l’avis de nombreux supporters : contrairement à Kasper Dolberg, aucune rumeur ne circule concernant un départ des deux latéraux, qui ne figureraient pas sur la liste des joueurs que la direction souhaite céder.

Âgé de 23 ans, Gaaei est sous contrat avec l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2028 ; Transfermarkt estime sa valeur à environ 5 millions d’euros.

Rosa, 26 ans, est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029 et est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt.