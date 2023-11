Incidents OM-OL : Fabio Grosso furieux contre la LFP

En conférence de presse ce vendredi, L’entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, détruit la LFP après les décisions sur les incidents OM-OL.

Il y a deux semaines, le match OM-OL était reporté suite au caillassage du bus des Lyonnais par des supporters marseillais. Quelques jours après, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de ne pas sanctionner l’Olympique de Marseille et de donner suite à la plainte de l’OL. Elle est suivie par la commission des compétitions de l’instance qui reprogramme le match sur le même stade et avec la présence des supporters. Des décisions qui passent mal chez Fabio Grosso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Getty/Prime Video

Une décision inadmissible pour Fabio Grosso

Blessé lors des incidents du Vélodrome, Fabio Grosso ne comprend pas la décision la LFP de faire jouer le match sur le même stade. « J’étais presque sûr qu’il ne fallait pas retourner chez eux. Mais j’ai vu qu’il ne s’est rien passé. C’est tout pareil qu’avant, je ne pensais pas qu’une chose comme ça pouvait arriver. Mais pour le moment c’est comme ça. Pour moi c’est inadmissible mais on est professionnels et on attend les décisions finales », regrette le technicien italien.

« C’est trop simple »

Furieux, l’entraîneur lyonnais espère que quand même des décisions fortes seront prises et que l’OL aura gain de cause. « J’espère qu’ils prendront une (autre) décision parce que c’est quelque chose de très très grave ce qui est arrivé. Ce n’est pas normal. Cela ne peut pas passer comme si c’était une chose normale », poursuit Fabio Grosso. Pour le match reprogrammé au 6 décembre, les supporters lyonnais devraient être interdits de déplacement dans la cité phocéenne, contrairement aux Marseillais qui seront bien dans les gradins. Une décision illogique pour Fabio Grosso. « Cela ne peut pas se passer comme s’ils allaient nous protéger et ne pas accueillir les supporters adverses. C’est trop simple ça. Ce qui est arrivé, c’est une chose très grave selon moi. Il faut appliquer de meilleures choses par rapport à ce que l’on appliquait jusqu’à maintenant. Les autres décideront et on verra ce que l’on fera », ajoute l’Italien.

Grosso veut éviter une récidive

Loin d’être satisfait, Fabio Grosso revient encore sur les décisions qu’il souhaite voir la LFP prendre. Pour lui, il faut des décisions pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l’avenir, avec des conséquences plus graves. « Il est arrivé quelque chose d’inadmissible et sur quelque chose d’inadmissible il faut prendre une décision forte. Autrement les choses inadmissibles peuvent recommencer. Et cela peut arriver que quelqu’un qui doit parler ne peut pas venir parler parce qu’il n’est pas touché à l’œil mais autre part, plus gravement. Il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave que ce qui m’est déjà arrivé. (...) Il est arrivé quelque chose à côté du stade qui ne doit pas se reproduire. On ne doit pas penser qu’il faut y retourner avec un bus blindé. Il faut prendre des décisions fortes. J'espère une décision forte par rapport à ce qui est arrivé. C'est difficile à encaisser pour ceux qui comme moi avons vécu ça parce que ce n’était pas une chose normale », conclut Fabio Grosso, qui se déplace à Rennes dimanche (17h05) pour la 12e journée de Ligue 1.