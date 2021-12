Incidents en tribunes : de premières mesures annoncées

Le gouvernement et les dirigeants du football français étaient à nouveau réunis ce mercredi pour évoquer la lutte contre les incidents dans les stades de Ligue 1. Depuis le début de saison, de nombreux matchs du championnat de France ont ainsi été perturbés, et deux interrompus : Nice-OM et OL-OM.

Désormais, un match sera "définitivement interrompu" si un joueur ou un arbitre de la rencontre est blessé par un projectile, ce qui ne laissera plus de doute sur la marche à suivre en cas d'incident comme celui de l'Olimpico.

Le délai pour décider de l'interruption ou non d'une rencontre a d'ailleur été fixé à 30 minutes, afin d'éviter les attentes interminables, comme lors de cette même triste soirée au Parc OL.

Parmi les autres mesures, à noter que les bouteilles en plastique seront interdites dans les stades à partir du 1er juillet prochain et chaque stade devra se munir de dispositifs particuliers, comme des filets, mis en place pour certains matchs sur préconisation du préfet.

"Une obligation réglementaire envers les clubs sera intégrée au règlement de la Ligue de Football Professionnel afin que des dispositifs de sécurité anti-projections (ex : filets) et anti-intrusions soient mis en place et, sur préconisations des préfets, puissent être utilisés durant une rencontre", est-il ainsi précisé dans le communiqué.

"Ces dispositifs devront être disponibles et utilisables, au cas par cas, pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la saison prochaine. À plus long terme, des travaux vont être menés pour accentuer la sécurité des accès aux stades par la mise en place de tourniquets de pleine hauteur bloquants."

Enfin, les mesures d'interdictions de stade, régulièrement appliquées pour sanctionner individuellement les responsables, a été jugé insuffisant.

"A moyen terme, une réflexion sera menée pour la création d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD), c'est-à-dire une sanction pénale qui est prononcée, en dehors d'un procès, par un policier, un gendarme ou un agent public habilité", précise encore le communiqué, qui en précise l'objectif : punir "l'introduction, la détention et l'usage de fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive".