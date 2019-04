Incendie de Notre-Dame, Lilian Thuram tacle Donald Trump

Lors d'un point-presse Lilian Thuram s'est dit « interpellé » par la vague immense de solidarité suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris.

Étonné par la vague immense de solidarité suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, Lilian Thuram s'est interrogé sur les "hiérarchies dans l'émotion" et le manque de soutien dont bénéficient les migrants qui décèdent dans leur tenative de traverser la Méditerranée.

Thuram tacle Trump

L'article continue ci-dessous

« Nous sommes des êtres d'émotion, c'est normal que nous soyons touchés. Moi, je suis Parisien, donc c'est normal qu'effectivement, devant une catastrophe comme ça, vous soyez touché, ému. Mais on a l'impression que, parfois, il y a des hiérarchies qui s'installent dans l'émotion. Il y a des gens qui meurent en voulant traverser la Méditerranée et en fait, le monde n'est pas ému comme ça ? », a indiqué l'ancien parisien lors d'un point-presse organisé à l'issue de rencontres avec des collégiens et lycéens à Sartène, Propriano et Ajaccio, en Corse, mardi, mercredi et jeudi et dans des propos relays par l'AFP.

Lors de ce séminaire organisé pour lutter contre les préjugés et stéréotypes, Lilian Thuram a aussi taclé Donald Trump : « Il y a des gens qui veulent faire des murs pour qu'il y ait des personnes qui ne viennent pas, mais en fait, ils sont capables d'envoyer des tweets pour dire : ''est-ce que vous avez besoin d'aide pour éteindre le feu ?'', comme l'a fait Donald Trump. C'est bizarre ».

Très actif dans la lutte contre le racisme via sa fondation, Thuram n'hésite pas à lancer des débats sur ce thème dans le sport ou en société. Le champion du monde 1998 était d'ailleurs récemment revenu sur la polémique créée par les insultes racistes contre Moise Kean à et la réaction de son coéquipier turinois Leonardo Bonucci.