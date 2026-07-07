Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, détient la plupart des records historiques de la Coupe du monde et ne cesse d’ajouter son nom aux annales de la compétition.

Titulaire ce mardi à Atlanta face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, il continue d’écrire sa légende.

Il disputera ainsi son 14e match en phase à élimination directe de la Coupe du monde, égalant le record de l’ancien Allemand Miroslav Klose, d’après les statistiques du site « Squawka ».

Il a d’ailleurs déjà effacé l’autre grand record de Klose : celui du nombre de buts marqués en Coupe du monde, lors de cette édition.

Son total atteint désormais 20 buts en Coupe du monde, dont 7 inscrits lors de cette édition, contre 16 pour l’ancienne star allemande.

Avec 31 matches disputés, il est également le joueur ayant pris part au plus grand nombre de rencontres de Coupe du monde toutes éditions confondues.