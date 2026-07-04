L'Argentine, tenante du titre, a tremblé avant d'arracher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à une victoire dramatique 3-2 en prolongation face à la surprenante sélection du Cap-Vert. Elle se prépare désormais à un choc au sommet contre l'Égypte au prochain tour.

Vendredi soir, la rencontre a offert un duel captivant entre les champions du monde en titre, grands favoris de la compétition, et une sélection réalisant un parcours surprenant pour sa première participation à la Coupe du monde.

Malgré sa domination initiale et sa possession du ballon, l’Argentine ne se créait pas d’occasions franches. La première véritable opportunité est survenue à la 15e minute, lorsque Lionel Messi s’est retrouvé seul sur le côté gauche de la surface de réparation après une passe de Tiago Almada, mais son tir rasant et en angle est passé à côté du poteau droit.

L’attaquant argentin s’est ensuite présenté sur un coup franc, mais le gardien Fozinia a bien lu la trajectoire (18^e). L’ouverture du score est finalement intervenue juste après la pause pour s’hydrater : Lionel Messi a débordé Deni Borges sur la droite de la surface, servi en profondeur par Lisandro Martínez, puis a logé le ballon dans les filets de Fozinia (29^e minute).

Ce septième but de Messi dans le tournoi a offert un peu de répit à l’Argentine, qui, satisfaite de son avance, a pu lever le pied. Juste avant la mi-temps, Enzo Fernández a tenté sa chance depuis l’entrée de la surface, mais Fozinia a repoussé sa frappe vers la droite (45^e).

En seconde période, l’Argentine a relâché son emprise, offrant aux Cap-Verdiens l’occasion de se montrer. Les « Requins bleus » ont alors pressé, à l’image d’une frappe de Deroy Duarte, depuis l’entrée de la surface, qui a frôlé le cadre (54^e).

La surprise intervient à la 59^e minute : le numéro 14 cap-verdien ajuste une frappe rasante du gauche, imparable pour Emiliano Martínez, après un service de Ryan Mendes depuis le côté droit de la surface (1-1).

L’Argentine a tenté de reprendre l’avantage, mais Lionel Messi a gâché une occasion en tête-à-tête face à Vazquez (63e), tandis que le gardien cap-verdien s’est illustré en détournant un coup franc de Messi vers le poteau droit (73e).

L’Argentine a maintenu la pression et, sur un centre de Nahuel Molina, Roberto López a coupé de la tête au-dessus d’Enzo Fernández pour concéder un corner (81^e). Les occasions se sont alors multipliées aux abords de la surface cap-verdienne, mais les « Requins bleus » ont tenu bon, Fozinia repoussant même un coup franc de Messi dans le temps additionnel (90^e+5), et contraignant les deux équipes à disputer les prolongations.

L’Argentine a rapidement repris l’avantage : sur un corner tiré de la gauche, Lionel Messi a trouvé Alexis Mac Allister, qui a remis de la tête. Depuis le côté droit de la surface, Lisandro Martínez a alors expédié une frappe enroulée dans la lucarne gauche (92^e).

Mais les Cap-Verdiens n’abdiquent pas : après un centre de Jamero Monteiro depuis le côté gauche de la surface, Sidney Cabral ajuste une frappe puissante dans la lucarne droite d’Emiliano Martínez (103^e).

En début de seconde période supplémentaire, l’Argentine a repris l’avantage sur corner : Cristian Romero a coupé au premier poteau et expédié une tête puissante sous la barre (111^e). Les Cap-Verdiens ont continué à presser jusqu’au bout, comme sur un coup franc dangereux de Sidney Cabral repoussé par le gardien (116^e).

Grâce à ce succès 3-2, l’Argentine affrontera l’Égypte, vainqueur historique de l’Australie aux tirs au but (1-1, 4-2), pour un choc des huitièmes de finale entre champions du monde et Pharaons.