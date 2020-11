Immobile entre un peu plus dans l’histoire de la Lazio

Ciro Immobile continue d’écrire en lettres d’or son histoire avec la de Rome. Ce samedi, en scorant lors du match contre Crotone à l’extéreur, l’international azzurro s’est hissé à la hauteur de la légende du club, Beppe Signori.

Dans les années 90, Signori a fait les beaux jours des Biancocelesti en claquant 107 buts en . Un sacré chiffre et qu’Immobile vient d’égaler. Le Soulier d’Or européen a accompli ce total en un peu plus de quatre saisons passées au club.

107 – Ciro #Immobile became the second top scorer at level with Giuseppe Signori (107 goals) in Lazio’s history. Gentleman.#CrotoneLazio #SerieA pic.twitter.com/zw7ndmqpFJ