IMC signe un accord pour acheter Goal

La vente permettra au plus grand site de football au monde d'enrichir sa couverture du sport et de créer de nouvelles opportunités numériques.

Integrated Media Company (IMC) a signé un accord avec le groupe DAZN pour acquérir une participation majoritaire dans Goal, le plus grand site web de football au monde. Goal enrichira sa couverture du meilleur sport mondial et créera en outre des opportunités numériques améliorant l'expérience des fans, la proposition des annonceurs et la popularité globale du sport, en particulier sur les marchés en croissance.

"Il y a quatre milliards de fans de football sur terre. Leur passion transcende les frontières et les limites bien que les médias qui les servent ne le font pas", a déclaré Ori Winitzer, directeur général d'IMC. "Goal est depuis longtemps une plate-forme intrinsèquement mondiale pour les fans de football, avec une forte tradition journalistique et une marque qui est synonyme de sport. Nous voyons une opportunité significative d'élargir la portée et l'engagement de la plate-forme grâce à de nouveaux secteurs, produits et expériences de contenu. Nous sommes ravis de nous associer à DAZN pour servir tous les membres du monde du football."

DAZN Group conservera une part minoritaire significative et siégera au conseil d'administration de la nouvelle entreprise. Au moment de commenter la vente, le PDG par intérim du groupe DAZN, James Rushton, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à IMC alors que nous entrons dans notre prochain chapitre de croissance. Comme nous l'avons vu avec l'interview exclusive de Lionel Messi à Goal, notre activité de portails de football présente les meilleures destinations de football numérique au monde. L'investissement d'IMC lui permettra d'atteindre de nouveaux sommets, tout en permettant à DAZN de concentrer son énergie et ses ressources sur le renforcement de nos sports. plate-forme de destination".

Plus d'équipes

Goal a atteint un total d'environ 150 millions de visiteurs uniques en août 2020 et propose des actualités, des scores en direct, des vidéos et du contenu éditorial en 19 langues. Il cherchera à élargir sa portée et sa profondeur avec le bénéfice de nouveaux capitaux, avec une approche numérique native, combinant une portée mondiale et une présence locale, visant à répondre aux besoins de tous les supporters de football. Cela permet également aux marques de se connecter avec le bon message, au bon moment et au bon endroit.