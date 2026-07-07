Imam Ashour, milieu de terrain de l’équipe d’Égypte, a fait part de sa déception après avoir laissé échapper la victoire contre l’Argentine en Coupe du monde 2026, tout en estimant que le troisième but adverse était illicite.

Menant 2-0 face au tenant du titre, les Pharaons ont finalement perdu 2-3 en huitièmes de finale, dans un contexte de vive polémique arbitrale.

Titulaire ce soir, il a dû céder sa place à la mi-temps en raison d’une blessure.

« Nous rendons grâce à Dieu, je ne sais pas quoi dire », a-t-il confié à beIN Sports après la rencontre. « Nous rêvions d’aller plus loin que les huitièmes de finale, mais nous n’avons pas ménagé nos efforts et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. »

Il a ajouté : « Nous avons marqué un but qui a été annulé par l’arbitre ; je n’ai pas revu l’action pour m’assurer de la justesse de la décision. De plus, le troisième but de l’Argentine est survenu à la suite d’une attaque qui a donné lieu à un penalty non sifflé en notre faveur. »

Le milieu de terrain d’Al-Ahly a conclu : « Je remercie les joueurs et le staff technique, et nous présentons nos excuses à tout le monde. Nous aurions voulu leur faire plaisir, mais la prochaine fois sera meilleure. »