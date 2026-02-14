L'ancien attaquant de Tottenham, Peter Crouch, n'a pas mâché ses mots concernant la situation de son ancien club, insistant sur le fait que l'équipe du nord de Londres est désormais fermement engagée dans une lutte pour sa survie. Après une série de résultats décevants, la direction a finalement décidé de se séparer de Thomas Frank, mais Crouch estime que cette indécision a placé le club dans une position précaire.

Les Spurs se retrouvent en difficulté dans la moitié inférieure du classement de la Premier League, et l'ancien international anglais craint que la qualité de l'effectif ne soit pas suffisante pour leur éviter une fin de saison nerveuse. La recherche d'une nouvelle identité est lancée, et pour Crouch, un seul homme peut redonner son âme au club.

Ramenez Poch ! Crouch identifie le successeur idéal de Frank

Alors que les spéculations vont bon train sur l'identité du futur entraîneur permanent, Crouch est convaincu que le retour d'un ancien héros est le seul moyen de réparer la fracture entre le club et ses supporters. Tottenham a conclu un accord provisoire avec Igor Tudor pour stabiliser le navire, mais Crouch souhaite voir une nomination plus romantique à l'été.

Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Crouch a déclaré : « Je prendrais un manager intérimaire maintenant, puis je miserais sur [Mauricio] Pochettino cet été, car il ramènerait le facteur bien-être. Ce serait une bonne option, mais il y a d'autres bons managers dans la ligue avec lesquels ils pourraient discuter. [Andoni] Iraola et même Marco Silva sont de bonnes options. »

« Cela a vraiment traîné en longueur » - Pourquoi Thomas Frank a échoué à N17

Le mandat de Thomas Frank ne restera pas dans les mémoires au Tottenham Hotspur Stadium, et Crouch estime que la fin était prévisible bien avant l'annonce officielle. Malgré le succès du Danois ailleurs, son intégration dans le nord de Londres n'a jamais semblé convenir à des supporters habitués à un certain type de football.

Critiquant le moment choisi pour le licenciement, Crouch a expliqué : « Il n'y avait pas vraiment de lien avec les supporters. Le football était difficile à regarder. Il ne fait aucun doute qu'il a dû faire face à des blessures. J'aime bien Thomas Frank, tant en tant que manager qu'en tant que personne. Je pense qu'il fera du bon travail ailleurs. Le problème, c'est qu'il semblait ne pas être à sa place chez les Spurs. Cela a clairement duré plus longtemps que nécessaire. Je ne pense pas que la situation allait s'améliorer, au contraire, elle n'aurait fait qu'empirer. »

Le mot en « R » : les Spurs vont-ils vraiment descendre ?

Si l'idée qu'un club de l'envergure de Tottenham puisse être relégué peut sembler absurde à certains, le classement de la ligue raconte une toute autre histoire. Crouch a averti que les joueurs devaient prendre conscience de la réalité de leur situation avant qu'il ne soit trop tard, indépendamment des stars qui figurent sur la feuille de match.

« Ils sont actuellement en lutte pour éviter la relégation, c'est indéniable. Le maintien est la priorité, ce qui peut sembler fou à dire », a admis Crouch. « Ils ont trop de qualité pour être relégués et je ne pense pas qu'ils le seront, mais ils sont clairement en lutte pour éviter la relégation. »

La tension au sein du club s'est même étendue aux anciens joueurs présents dans le banc de touche, des informations faisant état que Robbie Keane aurait quitté précipitamment une interview lorsqu'on lui a demandé s'il allait prendre la relève. Cela met en évidence l'atmosphère toxique qui entoure actuellement la recherche d'un nouvel entraîneur.

« Une injustice » - Crouch s'indigne du licenciement de Sean Dyche

Tottenham n'est pas le seul club à prendre des décisions importantes dans le banc de touche, mais Crouch était beaucoup moins favorable aux décisions prises à Nottingham Forest. Le licenciement de Sean Dyche a provoqué une onde de choc dans le championnat, et pour celui qui a passé des années à mener l'attaque dans l'élite, cela représente un échec de la gestion moderne des clubs.

Crouch a exprimé sa frustration en déclarant : « C'est scandaleux. Il méritait clairement plus de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Le propriétaire était plutôt prompt à tirer. J'ai regardé une partie du match contre les Wolves et ils ont tiré 35 fois au but ! Je pense qu'il a été un peu malchanceux. Ils ont dominé le match, ont manqué de chance de ne pas marquer, puis il a été limogé après. Je trouve cela très, très sévère. Le fait qu'ils en soient à leur quatrième entraîneur cette saison devrait vous indiquer où se situe le problème. »

À l'approche de la fin de la saison, la pression est forte sur le conseil d'administration de Tottenham pour s'assurer que leur prochaine décision ne les enfonce pas davantage dans le marasme. Pour l'instant, le fantôme de Pochettino continue de planer sur la moitié blanche du nord de Londres.