"Ils ne le diront pas, mais peut-être qu'ils ont peur de moi", Haaland parle des défenseurs de Premier League

L’attaquant de Manchester City a révélé à quel point il était proche de représenter la sélection anglaise lors de son apparition pour Box to Box.

La superstar de Manchester City, Erling Haaland, n'est pas sûr que les défenseurs de la Premier League aient peur de lui, mais il ne l'exclut pas non plus !

Haaland a connu un début de carrière exceptionnel dans l’élite anglaise après son transfert estival du Borussia Dortmund. Il est déjà largement en tête de la course au Soulier d'or 2022-23.

Les défenses de tout le Royaume ont souffert face au géant norvégien, qui a semblé presque inarrêtable par moments. Cela a même suscité des questions quant à savoir quand, et non pas si, il allait battre le record de buts de l'histoire de la Premier League.

Mais les défenseurs ont-ils déjà peur de Haaland ?

"Je ne sais pas. Il faudrait leur demander", a déclaré Haaland à GOAL lorsque la question lui a été posée lors de son apparition dans l'émission Box to Box. "Ils diront probablement non, mais peut-être qu'ils le sont !".

Haaland est nouveau pour la majorité des défenseurs anglais cette saison, mais cela aurait pu être très différent s'il avait passé quelques années de plus de son enfance en Angleterre.

Né à Leeds alors que son père, Alfie, jouait en Premier League, Haaland était éligible pour représenter les Three Lions, mais a pris la décision de suivre les traces de son père et de jouer pour la Norvège, où il a passé la majorité de son éducation.

"J'ai vécu ici pendant trois ans et demi, quatre ans", a-t-il expliqué. "Mais j'ai vécu en Norvège pendant plus longtemps, il était donc naturel pour moi de choisir la Norvège. On ne sait jamais comment cela aurait pu se passer si mon père avait joué plus longtemps en Angleterre, peut-être que je serais anglais ! Mais je suis norvégien, et j'en suis fier."

Découvrez l'épisode complet de Box to Box avec Erling Haaland sur la chaîne YouTube de GOAL, où il révèle qui est le meilleur DJ d'avant-match dans le vestiaire de Man City, et quelle est sa plus grande peur.