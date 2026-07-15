Il ne reste plus que 90 minutes à Yamal pour effacer l'exploit de Ronaldo

Il ne reste plus qu'un match à Lamine Yamal pour entrer dans la légende : la finale de la Coupe du monde.

Le jeune prodige espagnol, déjà étincelant avec Barcelone tout au long de la saison et toujours en vue lors de la Coupe du monde 2026, se trouve désormais à deux doigts d’un exploit qui pourrait marquer les annales du football pour des décennies, à condition de mener à bien sa mission lors de la finale.

L’Espagne s’est qualifiée pour la finale après avoir battu la France 2-0 en demi-finale. « La Roja » affrontera le vainqueur du match Argentine-Angleterre, une rencontre qui pourrait offrir à Yamal le premier titre mondial de sa carrière.

Outre le trophée suprême, un tel triomphe pourrait lui ouvrir les portes du Ballon d’Or 2026, après une saison déjà remarquable sous le maillot du FC Barcelone, ponctuée de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne, et de statistiques personnelles qui l’ont propulsé parmi l’élite mondiale.

La cérémonie du Ballon d’Or est prévue le 26 octobre prochain. et s’il l’emporte, il deviendra le plus jeune lauréat de l’histoire, à 19 ans et 105 jours, détrônant ainsi la légende brésilienne Ronaldo Nazário, qui détenait le record depuis 1997 à 21 ans et 95 jours.

L’an passé, il avait dû se contenter de la deuxième place, mais il aborde cette édition avec un dossier plus solide, forgé lors d’une saison exceptionnelle sous le maillot du Barça et d’une qualification pour la finale du Mondial avec la Roja.

Il ne lui reste plus que 90 minutes pour conquérir un titre mondial qui pourrait non seulement lui offrir la gloire avec sa sélection, mais aussi lui ouvrir les portes d’un nouveau chapitre de l’histoire du Ballon d’Or.

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