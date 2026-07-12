Il ne cesse d'écrire l'histoire... Messi bat un nouveau record

Lionel Messi a une nouvelle fois inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du football mondial. Samedi, en quart de finale face à la Suisse, la star argentine a établi un nouveau record en délivrant sa 10^e passe décisive en Coupe du monde, devenant ainsi le meilleur passeur de l’histoire de la compétition.

À 39 ans, la star argentine a adressé un corner précis à la 10^e minute, parfaitement repris par son coéquipier Alexis McAllister, qui a ouvert le score d’une belle tête (1-0), offrant à Messi un nouveau fait d’armes pour sa carrière légendaire.

Le joueur le plus complet

Grâce à cet exploit, Messi devient le joueur ayant disputé le plus de matchs, totalisé le plus de temps de jeu, remporté le plus de victoires, marqué le plus de buts et délivré le plus de passes décisives de l’histoire de la Coupe du monde, un palmarès unique dans la plus ancienne compétition mondiale.

Un tournoi inoubliable à 39 ans

Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives au compteur, il demeure le pilier et le véritable leader de la sélection de Lionel Scaloni, assumant le poids de l’attaque dans les moments les plus délicats.