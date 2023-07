"Il n'y a plus de titulaire au PSG", analyse Daniel Riolo

Daniel Riolo affirme que l'arrivée de Luis Enrique marque la fin des privilèges au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain veut prendre un virage radical cet été avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc de touche. Luis Campos et l'Espagnol sont actuellement en train de redessiner l'effectif du club de la capitale afin d'être compétitif et de gommer les défauts entrevues lors des dernières saisons.

"Tous les joueurs vont devoir gagner leur place"

Luis Enrique sera attendu au tournant et entend faire preuve de poigne pour remuer les joueurs du PSG. Dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a révélé de source sûre que Luis Enrique veut rabattre les cartes au sein du Paris Saint-Germain et que tous les joueurs vont devoir gagner leur place, y compris Gianluigi Donnarumma et les cadres du vestiaire.

"J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête. Donc Gianluigi Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre gardien et il y a aura de la concurrence", a expliqué Daniel Riolo.

"Les statuts, le confort, c'est ce qui a tué le PSG ces dernières saisons"

Ce qui vaut pour Donnarumma vaut pour tous les autres joueurs. Ça vaut pour le brassard de Marquinhos, pour des joueurs qui ont été intouchables jusque-là comme Verratti qui ne débutera pas la saison comme titulaire. Tous les joueurs vont devoir gagner leur place. C’est une très bonne chose, beaucoup trop de gens étaient dans leur confort", a ajouté l'éditorialiste de l'After Foot.

Daniel Riolo est conquis par l'abolition des privilèges : "Je trouve ça très intéressant de le souligner parce que lors des saisons précédentes les entraîneurs qui débarquaient pour eux, Neymar, Verratti, Marquinhos étaient obligatoirement titulaires. Les statuts, le confort au PSG, c'est aussi ce qui a tué les dernières saisons".

"Quand on va démarrer la saison, si je vois Verratti sur le terrain c'est que je sais qu'il est redevenu compétitif à l'entraînement donc je suis content. Je ne me dis pas il est sur le terrain pour son ancienneté et son statut. Il se dit autour du club que le vent du changement est en train de souffler", a conclu le journaliste de RMC.