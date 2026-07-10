Il l'a étouffé !... Sinner écrase Djokovic et l'empêche de réaliser son rêve

L'Italien Yannick Sinner, numéro un mondial, s'est qualifié pour la finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière, après avoir infligé une défaite écrasante au Serbe Novak Djokovic en trois sets (6-4, 6-4), (6-4) en demi-finale sur le court central du All England Club.

Sinner a imposé son rythme dès les premiers échanges, s’appuyant sur des coups droits puissants (14 aces) et des frappes lourdes de la main droite, sans laisser à l’ancien roi de Wimbledon la moindre ouverture.

Cette rencontre a ainsi enterré les espoirs de Djokovic d'atteindre un 25e titre du Grand Chelem, le Serbe ayant souffert face à la rudesse du jeune Italien, qui ne lui a accordé aucun répit durant les trois manches.

Sinner défiera dimanche en finale l’Allemand Alexander Zverev, auteur d’une démonstration convaincante face au Britannique Arthur Verry dans l’autre demi-finale.

Cette finale offre à l’Italien l’occasion de conquérir un deuxième titre du Grand Chelem cette saison, après son sacre à l’Open d’Australie, et de rivaliser directement avec l’Espagnol Carlos Alcaraz, triple vainqueur en Grand Chelem, pour le leadership de la nouvelle garde du tennis mondial.

En cas de succès, l’Italien ne serait plus qu’à deux titres du total d’Alcaraz en Grand Chelem, après avoir laissé filer une occasion en or lors de la dernière finale de Roland-Garros.

Pour Zverev, cette finale est aussi l’occasion de s’emparer, dès le mois prochain, du rang de numéro 2 mondial, devant Alcaraz qui rétrocédera à la troisième place.

Cette finale, qui oppose deux des meilleurs joueurs mondiaux, s’inscrit comme l’un des affrontements les plus marquants de la nouvelle génération, loin du duo Alcaraz-Djokovic qui a longtemps dominé la scène.