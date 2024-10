"Il fait taire tout le monde", un coéquipier balance sur Mbappé

Real Sociedad vs Atlético Madrid

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid n’ont pas été simples.

Il a été critiqué par les supporters et les médias lors de ses premiers mois au Santiago Bernabeu, qui ont perçu qu’il n’avait pas suffisamment contribué.

Si les choses ne vont pas pour le mieux en dehors de la bulle, elles ne pourraient pas aller mieux au Real Madrid. Mbappé est adoré par ses coéquipiers, comme l’a déclaré Federico Valverde à France Football (via Diario AS). La superstar uruguayenne a également profité de l’occasion pour critiquer ceux qui ont qualifié Mbappé de personnage perturbateur.

« Nous savons tous quel genre de joueur il est, il est l’un des meilleurs du monde. Je pense qu’aujourd’hui, pouvoir l’avoir ici est une immense satisfaction, une joie de partager le terrain avec lui. Il se démarque à chaque match, à chaque entraînement. C’est un joueur de haut niveau. Dieu merci, nous pouvons l’avoir avec nous, je peux profiter de lui et de ma famille aussi, mes enfants peuvent le voir.

« Et en tant que personne, il est incroyable. Il a fait taire beaucoup de gens. On disait qu’à son arrivée, il y aurait beaucoup de conflits, je ne sais pas quoi… Il a fait taire tout ça, toutes ces rumeurs et a montré qu’il était une personne spectaculaire. »

Il est clair que Mbappé sera un joueur fantastique pour le Real Madrid. S’adapter au football espagnol n’est pas facile et il lui faudra du temps pour revenir à son meilleur niveau. Heureusement, il n’y aura pas de pression de l’intérieur, ce qui l’aidera beaucoup.