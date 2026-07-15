Il est temps d’ignorer le bruit ambiant. Un message d’une victime de Maradona à l’Angleterre

Peter Shilton, légende des gardiens de but anglais, a évoqué ses souvenirs de la défaite de son pays face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 1986, adressant un message d'encouragement à la sélection des « Trois Lions » avant la confrontation très attendue entre les deux équipes en demi-finale de la Coupe du monde 2026, prévue ce mercredi soir.

À 76 ans, l’ancien gardien, toujours marqué par les deux buts mythiques de Diego Armando Maradona – « la main de Dieu » et « le but du siècle » – lors des quarts de finale au Mexique, porte encore les stigmates de cette rencontre.

Sur son compte « X », il a appelé les joueurs anglais à se concentrer sur la rencontre, en écrivant : « Il est temps de faire abstraction de tout ce bruit. Allez l’Angleterre, il est temps de se concentrer ! Vous pouvez battre l’Argentine demain… Nous le méritons. »

Par « bruit », l’ancien gardien entend l’atmosphère tendue qui précède la rencontre, en raison de l’histoire commune des deux nations et des échos de la guerre des Malouines (Falkland), même si le sélectionneur argentin Lionel Scaloni et ses joueurs ont réaffirmé leur volonté de maintenir le débat sur le terrain sportif.

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Il a également insisté sur la nécessité de séparer la politique du football, déclarant : « J’ai toujours cru que le terrain et ce tournoi unissaient le monde. Les guerres ou la politique ne devraient jamais s’immiscer dans le beau jeu. Gardez-les hors du terrain et hors du football. »

Shelton, qui détient le record de sélections avec l’Angleterre (125 capes pour 80 buts encaissés), partage ainsi son expérience de grand compétiteur. Il est également co-détenteur, avec le Français Fabien Barthez, du record de matches sans encaisser en phase finale de Coupe du monde (dix rencontres), selon la chaîne argentine TYC.

Shelton avait récemment félicité le gardien Jordan Pickford après que celui-ci eut battu son record du plus grand nombre de sélections pour un gardien anglais en phase finale de Coupe du monde, mais il reste le détenteur du record du nombre total de sélections avec sa sélection nationale.

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