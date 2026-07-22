La star portugaise Luís Figo, sacrée Ballon d'Or en 2000, a écarté le duo composé de Lionel Messi et Lamine Yamal de la liste des principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or cette année, malgré leur qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, désignant en revanche quatre autres noms pour le sacre.

Figo a affirmé que la prestation de Rodri lors de la Coupe du monde le plaçait en tête des favoris, soulignant que le milieu de terrain espagnol avait renforcé ses chances après les niveaux remarquables affichés tout au long de la compétition.

Il a ajouté, dans des déclarations rapportées par le journal espagnol « Marca » ce mercredi : « Rodri a disputé une Coupe du monde magnifique, et cela pourrait faire pencher la balance en sa faveur dans la course au Ballon d'Or. »

Figo a indiqué que les rumeurs autour de l'intérêt du Real Madrid pour recruter Rodri étaient naturelles, précisant : « Je pense que boucler l'affaire sera difficile car il est lié par un contrat avec Manchester City, mais tout le monde sait que le Real Madrid cherche toujours à recruter les meilleurs joueurs du monde. »

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La star portugaise a estimé que le Français Kylian Mbappé méritait lui aussi de figurer parmi les principaux favoris, après le grand tournoi qu'il a réalisé, bien que Rodri n'ait pas affiché de statistiques marquantes en matière de buts ou de passes décisives.

Il a déclaré : « Même si Rodri n'a pas beaucoup brillé sur le plan des buts ou des passes décisives, il a livré un tournoi exceptionnel. De même, Mbappé, grâce à ce qu'il a montré lors de la Coupe du monde, doit figurer parmi les favoris. »

Figo a également ajouté à sa liste le duo du Paris Saint-Germain, le Portugais Vitinha et le Français Désiré Doué, soulignant que ce qu'ils ont livré durant la saison, notamment après le sacre en Ligue des champions, en faisait deux des principaux prétendants au trophée.

Il a ajouté : « Je pense que Vitinha et Doué ont réalisé une saison remarquable, même si la Coupe du monde n'a pas été la meilleure pour eux, en particulier avec la sélection du Portugal, mais ils méritent de figurer sur la liste des favoris. »

Un titre mérité

Par ailleurs, Figo a salué le niveau affiché par la sélection espagnole lors de la Coupe du monde, estimant qu'elle avait mérité le sacre à juste titre.

Il a expliqué : « L'Espagne a été la meilleure équipe, non seulement en finale, mais tout au long du tournoi. Elle n'a encaissé qu'un seul but, elle a été la plus solide et a proposé le meilleur football, c'est pourquoi son sacre était mérité. »

Figo a également évoqué le retour du Portugais José Mourinho sur le banc du Real Madrid, affirmant que sa mission la plus importante consistait à ramener l'équipe sur le podium des vainqueurs.

Il a conclu ses déclarations en disant : « Je pense que l'objectif le plus important pour le Real Madrid actuellement est de renouer avec les titres après deux saisons sans trophée. »