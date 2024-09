"Il embête tout le monde", une star du Real balance sur Vinicius

Real Madrid vs VfB Stuttgart

Cependant, ce n'est pas sa performance sur le terrain qui fait parler, mais plutôt ses facéties.

Ce n'est pas la première fois que Vinicius est sous le feu des critiques pour avoir « contrarié » les supporters. Après avoir marqué le premier but, il a fait taire les supporters de la Real lors de sa célébration, ce qui a provoqué la colère de beaucoup.

Parmi eux, l'ancien joueur du Real Madrid Pedja Mijatovic, qui s'est montré très critique envers la superstar brésilienne lors d'une intervention sur Carrusel Deportivo (via Marca).

"Il jette des pierres sur son propre toit. Il jette des pierres et plus encore en sachant tout ce qui se passe autour de lui. Il devrait faire ce pas, se calmer un peu. Nous étions très contents du but, mais ensuite nous avons été très déçus de la célébration. Pourquoi avez-vous besoin de ça ? Ils sont très blessés. Je parle à beaucoup de Madridistas : nous l’aimons tous, mais nous sommes contrariés par son comportement. »

Vinicius continue de polariser les esprits, mais ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid sera absolument ravi de ses performances. Ils feront certainement de leur mieux pour le protéger autant que possible.